The Sinner 3: Un nuovo trailer per la scioccante stagione con Matt Bomer

Il crime drama antologico tornerà in onda negli Stati Uniti a febbraio.

Il prossimo caso di Harry Ambrose, il detective interpretato da Bill Pullman in The Sinner, sarà "il più scioccante". Una promessa che il crime drama antologico di USA ribadisce nel nuovo trailer diffuso in occasione dell'annuncio della data di debutto: il 6 febbraio negli Stati Uniti.

Matt Bomer è la star di questo nuovo ciclo di episodi. Interpreta Jamie Burns, un cittadino modello di Dorchester, o almeno così sembrerebbe. Jamie, che sta per diventare padre, vede il suo intero mondo messo in discussione quando un oscuro segreto del suo passato bussa letteralmente alla sua porta, vedendolo poi coinvolto in un incidente stradale che Ambrose scopre nascondere risvolti molto più inquietanti e pericolosi di quanto non lasciasse pensare. Quel passato coinvolge il misterioso Nick Haas (Chris Messina, Sharp Objects), un vecchio amico del college che a detta di Jamie "è capace di qualsiasi cosa". Si intuisce però che lui non sia da meno.