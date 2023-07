The Shards: Luca Guadagnino dirigerà una serie tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis?

News Serie TV

Dopo We Are Who We Are, il regista di Chiamami col tuo nome starebbe per tornare a collaborare con HBO per adattare l'ultimo romanzo dell'autore di American Psycho.

Non solo l'attesissimo Challengers che aprirà il prossimo Festival di Venezia e l'addattamento di Queer di William S. Burroughs. Luca Guadagnino è sempre più impegnato e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe dedicarsi nuovamente a un progetto televisivo dopo la fortunata serie HBO We Are Who We Are. Il regista di Chiamami col tuo nome sarebbe stato ingaggiato per dirigere una nuova serie HBO basata su The Shards, l'ultimo attesissimo romanzo di Bret Easton Ellis, lo stesso autore di American Psycho.

Luca Guadagnino alla regia di The Shards

La notizia, non ancora confermata dal diretto interessato, arriva da un articolo della testata spagnola El Independiente che ha intervistato poprio Bret Easton Ellis in occasione dell'uscita del romanzo. Non sappiamo se Guadagnino dirigerà tutti gli episodi o solo alcuni ma sappiamo che lo stesso Ellis sarà coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo. Nella potenziale serie ci saranno sottotrame che non sono presenti nel romanzo originale. Secondo il blog World of Reel, il progetto originale prevede tre stagioni di 10 episodi ciascuna.

The Shards: La trama del romanzo

Ambientato nella Los Angeles del 1981, The Shards ha come protagonista lo stesso Bret Easton Ellis e segue un gruppo compagni di liceo privilegiati presi di mira da un serial killer. Questa la sinossi ufficiale del romanzo:

Il diciassettenne Bret frequenta l'ultimo anno dell'esclusiva scuola di Buckley quando arriva un nuovo studente con un passato misterioso. Robert Mallory è brillante, bello, carismatico e nasconde un segreto a Bret e ai suoi amici anche se diventa parte della loro ristretta cerchia. L'ossessione di Bret per Mallory è pari solo alla sua preoccupazione sempre più inquietante per Trawler, un serial killer a piede libero che sembra avvicinarsi sempre di più a Bret e ai suoi amici, schernendoli - e Bret in particolare - con minacce grottesche e terribili atti di violenza locale. Le coincidenze sono inquietanti, ma sono anche filtrate attraverso l'immaginazione di un adolescente le cui doti di costruire narrazioni dai filamenti della propria vita stanno per renderlo una delle sensazioni letterarie più esplosive della sua generazione. Può fidarsi dei suoi amici, o della sua stessa mente, per dare un senso al pericolo in cui sembrano trovarsi? Contrastato dal mondo e dai suoi stessi desideri innati, sballottato da malsane fissazioni, precipita nella paranoia e nell'isolamento mentre il rapporto tra il Trawler e Robert Mallory precipita inesorabilmente verso una collisione.