The Sandman tornerà su Netflix con altri episodi: L'annuncio di Neil Gaiman

Lo sceneggiatore e produttore esecutivo anticipa l'arrivo degli altri membri della Famiglia degli Eterni.

Ala fine, il tanto atteso annuncio del rinnovo di The Sandman per una "seconda stagione" è arrivato. Con un comunicato, l'ideatore Neil Gaiman ha confermato che la serie soprannaturale basata sull'omonimo fumetto di culto da lui scritto, che tanto è piaciuta al pubblico di Netflix, tornerà con nuovi episodi dopo gli 11 rilasciati la scorsa estate (al momento né lui né la piattaforma si riferiscono specificatamente a questi come a una seconda stagione).

The Sandman continua: Il messaggio di Neil Gaiman

"Milioni e milioni di persone hanno accolto, guardato e amato The Sandman su Netflix, dai fan di lunga data di Sandman alle persone semplicemente curiose, poi ritrovatesi ossessionate dal Signore dei Sogni, dalla sua famiglia e dalle loro vicende", ha detto Gaiman. "È per me un enorme piacere dire che, lavorando con Netflix e Warner Bros., Allan Heinberg, David Goyer e io daremo vita ad altre storie di The Sandman. Ce ne sono alcune sorprendenti che attendono Morfeo e gli altri (per non parlare degli altri membri della Famiglia degli Eterni da incontrare). Nessuno sarà più felice di questo del cast e della troupe di The Sandman: sono i migliori fan di The Sandman che ci siano. E ora è il momento di tornare al lavoro. C'è un banchetto in famiglia che aspetta. E Lucifer aspetta che Sogno torni all'Inferno...".

Le ultime sono state settimane frizzanti per i fan di The Sandman, benché i numeri parlassero chiaro: per tre settimane consecutive al primo posto tra le serie tv in lingua inglese più viste sulla piattaforma e tra le prime dieci nelle quattro successive. Per giorni erano circolate voci su una presunta cancellazione, con molti che temevano il ripetersi di una situazione simile a quella delle serie Marvel ("tolte" a Netflix per finire su Disney+), essendo The Sandman una proprietà della DC e quindi di Warner Bros. Discovery, proprietaria del servizio streaming concorrente HBO Max, ma i timori si erano infine placati quando, poche ore prima del rinnovo, una fuga accidentale sulla pagina Twitter della DC Comics aveva annunciato: "Il sogno continua. The Sandman tornerà con nuovi episodi basati su altri volumi della graphic novel di Neil Gaiman per esplorare ancora più storie degli Eterni".