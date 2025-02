The Sandman si concluderà con la stagione 2: Netflix chiude la serie sulla scia delle accuse a Neil Gaiman

News Serie TV

Gli ultimi 12 episodi della serie fantasy saranno disponibili in streaming nel 2025.

Con un messaggio condiviso attraverso i suoi profili social, Netflix ha reso noto che The Sandman, serie fantasy basata sull'omonimo fumetto di culto scritto da Neil Gaiman, si concluderà con la prossima seconda stagione. L'annuncio arriva sulla scia delle accuse di violenza sessuale e cattiva condotta mosse contro Gaiman, anche co-ideatore e produttore esecutivo dell'adattamento, da diverse donne. Tuttavia, il messaggio lascia intendere che la decisione di concludere The Sandman con la seconda stagione è precedente all'inizio delle riprese e che la trama è stata strutturata per completare l'arco narrativo di Sogno.

The Sandman si concluderà con la stagione 2: Il messaggio di Allan Heinberg

"La serie The Sandman si è sempre concentrata esclusivamente sulla storia di Sogno e, nel 2022, quando abbiamo esaminato ciò che rimaneva di Sogno nei fumetti, sapevamo di avere abbastanza materiale solo per un'altra stagione", si legge nel messaggio scritto dal co-ideatore e showrunner Allan Heinberg. "Siamo estremamente grati a Netflix per aver riunito di nuovo tutta la squadra e per averci dato il tempo e le risorse per realizzare un adattamento fedele in un modo che speriamo possa sorprendere e deliziare i lettori fedeli dei fumetti così come i fan del nostro show".

Il poster che accompagna l'annuncio, che potete vedere qui di seguito, conferma che la stagione finale sarà disponibile in streaming più avanti quest'anno. Questa si comporrà di 12 episodi, l'ultimo dei quali scritto da Gaiman con Heinberg. The Sandman è la seconda serie basata su un'opera di Gaiman a chiudere i battenti nel mezzo delle accuse che stanno travolgendo l'acclamato scrittore britannico. Si aggiunge a Good Omens di Prime Video, la cui terza e ultima stagione è stata ridotta a un solo episodio di 90 minuti.

A luglio, un podcast di Tortoise Media ha raccontato i resoconti di due donne le quali hanno accusato Gaiman di violenza sessuale. Nello specifico, una donna che all'epoca dei fatti aveva 23 anni sostiene di essere stata aggredita sessualmente poche ore dopo il loro primo incontro nella residenza di lui in Nuova Zelanda, dove ha lavorato come tata di suo figlio. La seconda accusatrice afferma che all'età di 18 anni ha incontrato Gaiman alla presentazione di un libro, per poi iniziare una relazione con lui due anni dopo, durante la quale ha avuto rapporti "violenti e dolorosi" che non voleva né le piacevano. Mentre lo scrittore ha negato fermamente qualsiasi comportamento illegale, un articolo pubblicato lo scorso mese dal New York Magazine ha fornito maggiori dettagli sulle accuse mosse contro lo scrittore, da un numero sempre maggiore di donne. Le otto contattate dal periodico hanno raccontato storie molto simili tra loro, ovvero che Gaiman le avrebbe costrette a pratiche BDSM e sesso violento.

In un post pubblicato nel suo blog, Gaiman ha scritto che "non ho mai avuto rapporti sessuali non consensuali con nessuno. Mai". Ha aggiunto di ricordare che i rapporti in questione sembravano "positivi e gratificanti per entrambe le parti" e ha osservato che "avrei potuto e dovuto fare meglio. Ero emotivamente indisponibile pur essendo sessualmente disponibile, concentrato su me stesso e non così premuroso come avrei potuto e dovuto essere. Ovviamente sono stato negligente con i cuori e i sentimenti delle persone, ed è qualcosa di cui mi pento davvero profondamente. È stato egoista da parte mia. Ero preso dalla mia storia e ignoravo quella degli altri".