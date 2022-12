The Sandman, la conferma di Neil Gaiman: Nella stagione 2 ci sarà Delirio

News Serie TV

Sarà il quinto membro della Famiglia degli Eterni ad apparire nella serie di Netflix.

Un mese dopo la notizia del rinnovo di The Sandman per una seconda stagione a Netflix, arrivano, direttamente per bocca di Neil Gaiman, le prime anticipazioni su quello che i fan devono aspettarsi. In un video mostrato alla Comic Con Experience di San Paolo in Brasile, il creatore del fumetto e produttore esecutivo della serie ha rivelato che il personaggio più amato della sua storia, Delirio, si mostrerà nel prossimo ciclo di episodi.

"Abbiamo delle cose in arrivo per voi nella seconda stagione", ha detto Gaiman. "Arriveranno diversi Eterni, incluso il più giovane di loro. Non ditelo a nessuno, ma è Delirio! Ci saranno farfalle, ci saranno palloncini, ci sarà magia, ci sarà gelato al gusto pollo e telefono".

The Sandman 2: Chi è Delirio

Come ormai dovreste sapere, Sandman racconta la storia di Sogno, la personificazione dei sogni e delle storie. Dopo essere stato tenuto prigioniero per decenni, Sogno (interpretato da Tom Sturridge) ha trascorso la prima stagione della serie recuperando i suoi artefatti di potere rubati e ripristinando il suo regno, andato distrutto durante la sua assenza. Sogno è uno dei sette Eterni che incarnano e regolano ogni aspetto dell'esistenza umana. Oltre a lui, la serie ha già coinvolto Morte (Kirby Howell-Baptiste) e i gemelli Desiderio e Disperazione (Mason Alexander Park e Donna Preston). Rimangono dunque Destino, Distruzione e Delirio.

Quest'ultimo è spesso raffigurato come una giovane donna minuta, con capelli colorati e vestiti logori. Dominando sulla psicosi e l'allucinazione, spesso si comporta in modo volubile, che è il motivo del suo fascino. Nel finale della prima stagione, abbiamo visto Lucifer (Gwendoline Christie) tramare contro Sogno dopo essere stato umiliato durante la "gita" del protagonista all'Inferno. Questo pone le basi per la storia La stagione delle nebbie, che inizia con una riunione della Famiglia degli Eterni, prima volta in cui Delirio appare nel fumetto. Ci aspettiamo quindi una scena simile nella serie, la quale potrebbe introdurre anche Destino (ma non Distruzione, non ancora almeno).

Chi interpreterà Delirio?

Della presenza di Delirio nella stagione 2 di The Sandman si parla da tempo. Lo stesso Gaiman, in occasione del rinnovo, aveva parlato "degli altri membri della Famiglia degli Eterni da incontrare". Di recente, in un messaggio su Twitter, aveva scritto invece: "Sono stato sommerso dai messaggi di persone che vorrebbero interpretare Delirio nella seconda stagione di The Sandman. 1) Non abbiamo ancora cominciato i casting. 2) È Lucinda Syson la responsabile del casting di Sandman. Non considererò nessuno che non sia passato da lei, temo".