The Sandman 2: Sogno si prepara ad affrontare il suo destino nel teaser trailer italiano del Volume 2

Il Volume 2 della seconda stagione di The Sandman, composto da altri cinque episodi, arriverà il 24 luglio su Netflix: il teaser trailer ufficiale anticipa cosa dobbiamo aspettarci.

Il destino di una persona è determinato dalle sue azioni. E a questa regola non può sottrarsi neppure Sogno (Tom Sturridge), il protagonista di The Sandman. La serie basata sull'acclamato fumetto creato da Neil Gaiman tornerà su Netflix con cinque nuovi episodi - il Volume 2 della seconda stagione - il prossimo 24 luglio (un episodio bonus dedicato a Morte, interpretata da Kirby Howell-Baptiste, uscirà poi il 31 luglio). Il servizio ha diffuso il teaser trailer ufficiale italiano del Volume 2 che vedete qui sotto e che anticipa una nuova battaglia per proteggere le Terre del Sogno.

Trailer ITA: Stagione 2, Volume 2 - Il Teaser Trailer Ufficiale in Italiano - HD

The Sandman 2, le anticipazioni: Cosa ci aspetta nel Volume 2

Dopo l'intenso finale dell'episodio 6, che ha chiuso la prima parte della stagione, Sogno è costretto a fare i conti con le drammatiche conseguenze delle sue azioni. Il sangue versato all'interno della sua stessa famiglia ha messo a rischio non solo le Terre del Sogno, ma anche la sua stessa esistenza. Ora, il Re dei Sogni deve affrontare una serie di decisioni impossibili, mentre cerca disperatamente di salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle ripercussioni dei suoi errori passati.

Il teaser anticipa momenti cupi e un grande cambiamento rispetto al fumetto originale. Una delle sorprese più evidenti riguarda il ruolo di Johanna Constantine (interpretata da Jenna Coleman), che sembra avere un'importanza ancora maggiore in questa seconda parte. Le sue interazioni con Sogno promettono sviluppi narrativi inediti e inaspettati, confermando la volontà degli autori di rimanere fedeli all'opera di Gaiman, pur concedendosi qualche modifica. Il cast stellare torna quasi al completo: Tom Sturridge nei panni di Sogno, Gwendoline Christie come Lucifero, Jenna Coleman (Johanna Constantine), Vivienne Acheampong, Mason Alexander Park, Esmé Creed-Miles, Stephen Fry e molti altri, tra cui anche Jack Gleeson e Douglas Booth.

Le dichiarazioni dello showrunner

Il Volume 2 concluderà la seconda e ultima stagione di The Sandman. Come spiegato dallo showrunner Allan Heinberg a Tudum, la narrazione riprende poche settimane dopo gli eventi della prima parte: Sogno ha trascorso il tempo a ricostruire il suo palazzo e tentare di lasciarsi alle spalle il passato. Ma il passato, come spesso accade, non può restare sepolto per sempre.

Chi ha letto i fumetti sa che l'ultima parte della storia di Sogno rappresenta la chiusura del cerchio. Ma Heinberg ha assicurato che ci saranno sorprese anche per i fan più devoti. "Come nella prima stagione, cerchiamo di essere fedeli ai momenti fondamentali della storia, ma in un modo che possa comunque sorprendere chi conosce bene il materiale originale", ha anticipato. Il tema centrale di questi ultimi episodi è la responsabilità. Sogno dovrà confrontarsi con le proprie colpe, con il peso delle sue emozioni e con le conseguenze del proprio orgoglio. Sarà un viaggio che lo porterà ad affrontare prove dure e, forse, a trovare la redenzione. Ma a quale costo?