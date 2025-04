The Sandman 2 sarà divisa in due parti: Il primo trailer italiano svela le date d'uscita della stagione finale

News Serie TV

Il capitolo finale di The Sandman arriverà quest'estate in streaming su Netflix: ecco il primo trailer ufficiale in italiano, le anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere.

L'attesa è quasi finita ed è ora di tornare a sognare: The Sandman si prepara a incantare i suoi fan di nuovo su Netflix. Il servizio di video in streaming ha annunciato, con un trailer, che la seconda e ultima stagione della serie fantasy tratta dall'iconico fumetto DC creato da Neil Gaiman, Sam Keith e Mike Dringenberg, debutterà in due parti a partire da questa estate. Il Volume 1 arriverà su Netflix il 3 luglio 2025 con sei episodi, mentre il Volume 2, composto da cinque episodi, sarà disponibile dal 24 luglio. Guardate qui sotto il primo trailer ufficiale in italiano mostra un assaggio del viaggio finale di Sogno (interpretato da Tom Sturridge), e il tanto atteso ricongiungimento con i suoi enigmatici fratelli, gli Eterni.

Trailer ITA: Stagione 2: il primo trailer italiano annuncia la data della nuova stagione - HD

The Sandman 2: Cosa ci aspetta nel finale

Nel nuovo capitolo, Sogno si ritroverà costretto ad affrontare una serie di scelte impossibili, nel tentativo di salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle conseguenze catastrofiche dei suoi errori passati. Per redimersi, dovrà confrontarsi con vecchie conoscenze, ma le cose non andranno come si aspettava. La stagione introdurrà anche tre nuovi Eterni. Tra questi: Destino (interpretato da Adrian Lester), Delirio (Esmé Creed-Miles) e Il Figliol Prodigo (Barry Sloane). Oltre a Tom Sturridge, torneranno anche volti noti come Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Gwendoline Christie (Lucifero), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Stephen Fry (Gilbert), e molti altri. Tra le new entry, spiccano anche Jack Gleeson (Il Trono di Spade), Indya Moore e Steve Coogan. La sinossi ufficiale della nuova stagione, diffusa da Netflix, recita:

Dopo un fatidico ricongiungimento con la sua famiglia, Sogno si troverà a dover affrontare una serie di scelte impossibili, nel tentativo di salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle devastanti conseguenze dei suoi errori passati. Nel suo percorso di redenzione, sarà costretto a confrontarsi con amici e nemici di lunga data, divinità, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di ostacoli inaspettati, e la vera assoluzione potrebbe costargli tutto.

Perché non ci sarà una terza stagione

La notizia che The Sandman non avrà una terza stagione risale allo scorso gennaio. Secondo lo showrunner Allan Heinberg, questa decisione era stata presa già durante la preparazione della seconda stagione: "Fin dall'inizio sapevamo che c'era abbastanza materiale per raccontare un'altra stagione soltanto", aveva scritto Heinberg sui social. "Siamo grati a Netflix per averci permesso di concludere questa storia nel modo più fedele possibile ai fumetti", aveva precisato. Tuttavia, è difficile non pensare che la cancellazione della serie sia legata, almeno in parte, allo scandalo che da alcuni mesi coinvolge Neil Gaiman, il co-ideatore della serie. L'autore è stato accusato da diverse donne di abusi sessuali, accuse approfondite anche in un'inchiesta del New York Magazine che ha raccolto ulteriori testimonianze e dettagli. Gaiman, da parte sua, ha respinto con decisione ogni accusa, dichiarando in un post sul suo blog di "non aver mai avuto rapporti sessuali non consensuali".