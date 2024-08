The Rookie perde uno dei suoi protagonisti: Ecco chi non tornerà nella stagione 7

News Serie TV

Il poliziesco con Nathan Fillion tornerà in tv sull'americana ABC nella prima metà del 2025, con 18 nuovi episodi.

Quando The Rookie tornerà in tv, non quest'autunno ma a un certo punto nel 2025, il pubblico noterà che non tutto alla stazione di polizia del Mid-Whilshire sarà come lo aveva lasciato l'ultima volta. TVLine riporta di un addio nel cast, quello di Tru Valentino, che nella settima stagione non riprenderà il ruolo di Aaron Thorsen interpretato negli ultimi tre anni.

The Rookie: Tru Valentino non tornerà nella stagione 7

Prima ricorrente e poi regolare dalla quinta stagione, Aaron Thorsen ci è stato presentato come una celebrità di TikTok che, dopo essere stata assolta da un'accusa di omicidio che ha fatto scalpore, si è unita alla Mid-Wilshire Division come matricola. L'agente alle prime armi aveva come sua guida la detective Nyla Harper (interpretata da Mekia Cox), ma è stato l'agente John Nolan (Nathan Fillion) ad aiutarlo a terminare l'addestramento e ottenere la promozione ad agente quando Harper è andata in maternità.

Ai più attenti non sarà sfuggito che, alla fine dello scorso mese, Valentino non era presente al panel di The Rookie al Comic-Con di San Diego, ma solo ora se ne comprendono i motivi. TVLine scrive di un suo passo indietro come regolare, il che suggerirebbe che un suo ritorno occasionale come guest star non è del tutto escluso. Nel frattempo, il rischio di possibili vuoti è stato scongiurato da due recenti aggiunte al cast ricorrente: Deric Augustine (All American) e Patrick Keleher. Entrambi interpreteranno una nuova matricola del Dipartimento di Polizia di Los Angeles - rispettivamente Miles, trapiantato dal Texas dopo aver lavorato nelle forze dell'ordine per due anni, e Seth, l'agente di polizia ideale ma ancora inesperto.

ABC ha ordinato 18 episodi per la settima stagione di The Rookie, con la promessa di mandarli in onda senza troppe interruzioni. In Italia, invece, la programmazione è ferma alla quinta stagione da febbraio.