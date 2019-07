The Resident: Morris Chestnut sarà un dottore affascinante ma spietato nella stagione 3

News Serie TV

L'attore torna alla FOX dopo la cancellazione di Rosewood.

Due stagioni dopo la cancellazione di Rosewood, Morris Chestnut torna alla FOX per unirsi al cast del medical drama di successo The Resident con un ruolo regolare nella terza stagione.

L'attore interpreterà il Dott. Barrett Cain, un neurochirurgo intimidatorio assunto dal Red Rock Medical per aiutare il Chastain Park Memorial Hospital a risollevare le proprie finanze. Convinto di essere un Superman della medicina capace di curare patologie invalidanti, Cain è affascinante quando vuole esserlo e spietato nella sua ricerca di denaro e potere. La sua abilità di vendicarsi rapidamente con chiunque lo contrasti metterà in pericolo i bravi dottori del Chastain e guiderà l'eccitante trama durante tutta la stagione.

Chestnut si unisce al cast di The Resident, che negli Stati Uniti tornerà in onda il 24 settembre, dopo la recente cancellazione di The Enemy Within a NBC. L'attore è anche conosciuto per i suoi trascorsi in Nurse Jackie, nella quale ha interpretato un ruolo analogo, e in V.