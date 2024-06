The Resident, Matt Czuchry è un grande uomo: Non ha voluto perdersi il primo saggio di danza della sua figlia televisiva

News Serie TV

A un anno e mezzo dalla cancellazione della serie tv, l'attore ha riabbracciato Remington Blaire Evans.

La vita va avanti lontano da The Resident, ma ciò non ha impedito alla famiglia Nevin-Hawkins di rimanere unità. E questo soprattutto per merito di Matt Czuchry. Il protagonista dell'amato medical drama cancellato nel 2023 dopo sei stagioni non ha voluto perdersi il primo saggio di danza di Remington Blaire Evans, la giovane attrice che nella serie ha interpretato Gigi, la figlia nata dalla relazione tra il suo personaggio, il Dott. Conrad Hawkins, e la tristemente defunta infermiera Nicolette Nevin. E grazie alla co-ideatrice Amy Holden Jones, che ha condiviso uno scatto su X, possiamo dare un'occhiata alla tenerissima reunion.

The Resident: La reunion tra Matt Czuchry e Remi Evans

"Matt Czuchry è andato a vedere Remi Evans (sua figlia in The Resident) al suo primo saggio di danza. È fantastico", ha scritto Jones nel testo che accompagna la foto in cui l'attore abbraccia la ragazza dopo la sua esibizione. La reunion padre-figlia è avvenuta martedì scorso, 18 mesi dopo la fine della serie tv alla FOX, nella quale Gigi è nata alla fine della quarta stagione, poco tempo dopo il matrimonio tra Conrad e Nic. In seguito alla morte di quest'ultima a causa delle gravi ferite riportare in un incidente stradale, Conrad ha lasciato il Chastain Park Memorial Hospital per lavorare privatamente e avere più tempo da dedicare alla figlia, ma vi ha fatto ritorno tre anni dopo.

Matt Czuchry went to see Remi Evans (his daughter on #TheResident) at her first dance recital. He’s that great. pic.twitter.com/OBeqBCktAN — Amy Holden Jones (@aholdenj) June 19, 2024

Evans è apparsa accanto a Czuchry in 19 episodi di The Resident tra la quinta e la sesta stagione, dopo un balzo temporale nella linea narrativa coinciso con il periodo in cui Conrad è rimasto lontano dall'ospedale. Dopo la cancellazione della serie, l'attore è tornato in tv con un ruolo nella stagione più recente di American Horror Story.