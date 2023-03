The Resident data per morta: Il destino della serie è appeso a un filo

News Serie TV

Fonti vicine alla produzione del medical drama di FOX sostengono che sarà quasi sicuramente cancellato: il rinnovo per una stagione 7 è sempre più improbabile.

The Resident è seriamente a rischio cancellazione. Il medical drama di FOX (in Italia disponibile con gli episodi in prima visione su Disney+) difficilmente verrà rinnovato per una settima stagione, come riportano diverse fonti vicine alla produzione. La rete, raggiunta dal TVLine, ha sottolineato come nessuna decisione ufficiale sia stata già presa, ma il destino della serie sembra segnato. "In sostanza è finita", ha detto a TVLine una fonte autorevole.

The Resident: Perché si parla già di cancellazione

Chi segue le serie tv americane lo sa: il destino dei titoli in onda sulle reti broadcast si decide solitamente a maggio quando i network annunciano ufficialmente le nuove serie e le cancellazioni ai tradizionali Upfront. Nel caso di The Resident, tuttavia, si è iniziato a parlare sempre più insistentemente di cancellazione la scorsa settimana, quando la ditta venditrice di oggetti di scena Peachtree Battle, con sede in Georgia, ha annunciato una grande svendita di materiale proveniente dal set di un medical drama in onda su una rete nazionale. I fan hanno fatto due più due: The Resident è girata in Georgia, poco fuori Atlanta, e molti oggetti sembravano proprio arrivare da quel set. Da qui si è diffusa la voce, ormai sempre più vicina a verità, che la serie starebbe chiudendo battenti.

Gli ascolti crollati, ma il finale è salvo

The Resident in questa stagione ha attirato una media di 4,4 milioni di spettatori totali pari a un rating dello 0,5 nel target demografico di riferimento 18-49 anni, in calo rispettivamente del 10 e del 29 percento rispetto ai numeri della quinta stagione. Tra le 15 serie in onda su FOX in questa stagione televisiva, si piazza al quarto posto per numero di spettatori (dopo 9-1-1 e Accused), ma scivola al nono posto se consideriamo il rating.

Fortunatamente, la serie avrà comunque un finale. Lo scorso gennaio la co-creatrice Amy Holden Jones ha dichiarato a TVLine di aver scritto l'ultimo episodio come se fosse un finale di serie, quindi senza cliffhanger clamorosi. "Realizzare questa serie è il lavoro più duro che abbia mai fatto, ma è anche una gioia e un privilegio personale", ha detto Jones. "Questo cast è il più felice e unito che abbia mai visto. L'incredibile troupe adora venire al lavoro. Sarò sempre orgogliosa di tutto ciò che abbiamo fatto e di come lo abbiamo fatto. Se finisce, ci sarà dolore, ma abbiamo fatto tutto giusto. In caso contrario, il nostro obiettivo è sempre stato sempre più alto, sempre migliore. Posso promettere una grande stagione 7, se dovesse accadere", ha concluso la co-creatrice.