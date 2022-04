The Resident 5: Emily VanCamp tornerà nel finale di stagione, ma come?

News Serie TV

L'interprete dell'infermiera Nic Nevin aveva lasciato la serie all'inizio della quinta stagione, ma gli sceneggiatori hanno trovato un modo per farla tornare: ecco qualche anticipazione.

Chi non muore, si rivede. Ma nei medical drama americani anche chi muore (c'è una lunga tradizione e soprattutto Grey's Anatomy insegna). Così, a sorpresa, apprendiamo da TVLine che nel finale della quinta stagione di The Resident tornerà Emily VanCamp, interprete dell'infermiera Nic e volto storico della serie fin dal primo episodio. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che il suo personaggio è in realtà morto tragicamente all'inizio di questa stagione per accontentare la stessa attrice che aveva manifestato la volontà di lasciare il medical drama di FOX per dedicarsi alla famiglia. Come tornerà allora Nic? Ecco qualche anticipazione.

The Resident 5, anticipazioni: Il ritorno di Nic

Il co-showrunner di The Resident Peter Elkoff ha anticipato a TVLine che VanCamp apparirà in "quattro, forse cinque flashback" nell'ultimo episodio della stagione, in onda negli Stati Uniti il 17 maggio (in Italia, invece, i nuovi episodi sono disponibili in prima visione in streaming su Disney+). A quanto pare le scene in cui rivedremo Nic saranno usate come espediente narrativo per aiutare Conrad (Matt Czuchry) a fare pace con il passato e lasciare andare il suo amore perduto Nic per concentrarsi su una storia d'amore con un'altra donna, Billie (Jessica Lucas) o Cade (Kaley Ronayne). Nonostante nella serie sia stato inserito un salto temporale di tre anni, dopo la morte di Nic, “Conrad non è stato in grado di trovare il suo prossimo amore. Sa di essere ancora bloccato nel passato, in un certo senso, con Nic”, ha spiegato Elkoff. Nel finale della quinta stagione, anticipa lo sceneggiatore, si renderà conto che deve liberarsi da questo peso, ma non sa come farlo. Gli vengono così in aiuto i ricordi della notte in cui Gigi, la figlia sua e di Nic, era appena nata. Ottiene così una risposta, una consapevolezza che in qualche modo lo fa sentire di nuovo libero.

Come è stata (ri)coinvolta Emily VanCamp

La notizia dell'addio di Emily VanCamp a The Resident si era diffusa lo scorso agosto, qualche settimana prima dell'arrivo della stagione 5 in tv. Nei primi due episodi della stagione, il suo personaggio era stato tenuto lontano dallo schermo, in vacanza in un centro benessere. In seguito Nic è stata coinvolta in un incidente d'auto ed è morta nell'episodio 3 a causa delle gravi ferite riportate. In quell'occasione l'attrice aveva spiegato di volersi prendere un pausa dal lavoro per dedicarsi a sua figlia, Iris, avuta con la sua ex co-star di Revenge Josh Bowman. "Penso che nella vita di ogni donna, nella vita di ogni persona, arrivi un momento in cui la famiglia viene prima del lavoro, ed è quello che è successo mentre stavo girando la serie", aveva spiegato.

Il ritorno di Nic, ha spiegato il co-showrunner, non era stato pianificato fin dall'inizio della stagione. È stata un'idea a cui lui e gli altri sceneggiatori hanno pensato più di recente per scuotere la storyline di Conrad. "Abbiamo pensato, cosa tratterrebbe una persona? Beh sicuramente l'amore della sua vita che non c'è più, la madre di sua figlia. Dovevamo trovare un modo per liberarlo e porre fine a quel capitolo della sua vita", ha raccontato Elkoff. Così è stata contattata Emily VanCamp che si è mostrata subito disponibile ed entusiasta all'idea di tornare. Per altri dettagli, dovremo aspettare di vedere questo finale di stagione che sarà sicuramente emozionante.