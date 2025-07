The Residence si ferma dopo una sola stagione: Netflix cancella la serie con Uzo Aduba

News Serie TV

La serie mistery ambientata tra i corridoi della Casa Bianca e targata Shondaland, The Residence, non andrà avanti: ecco i motivi della cancellazione.

Netflix ha ufficialmente deciso di non rinnovare per una seconda stagione The Residence, la serie mystery ambientata alla Casa Bianca e prodotta da Shondaland, la casa di produzione di Shonda Rhimes. Nonostante l'ambizione del progetto e la presenza di una protagonista carismatica come Uzo Aduba, la serie si ferma (per fortuna con un finale) dopo una prima stagione di soli 8 episodi.

La trama e il cast di The Residence

Creata da Paul William Davies (Scandal, For the People) e prodotta da Shonda Rhimes e Betsy Beers, The Residence aveva debuttato su Netflix lo scorso marzo con una premessa accattivante: un omicidio durante una cena di Stato nei piani alti della Casa Bianca, su cui indaga la detective Cordelia Cupp (Aduba), una figura eccentrica e brillante, famosa per il suo acume, il suo umorismo tagliente e la passione per il birdwatching. Accanto a lei, l'agente speciale dell’FBI Edwin Park (Randall Park), con cui instaura una dinamica tanto inusuale quanto efficace.

Il cast della serie era ricco e stellare, comprendendo nomi importanti come Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Molly Griggs (Dr. Death), Susan Kelechi Watson (This Is Us), Isiah Whitlock Jr. (Your Honor), Edwina Findley (Chicago Med), Jason Lee (My Name Is Earl), Ken Marino (Party Down) e tanti altri, oltre a numerose guest star, tra cui Kylie Minogue nei panni di se stessa.

Perché non è stata rinnovata? I motivi dietro alla cancellazione

Il creatore Paul William Davies aveva espresso chiaramente il desiderio di continuare la storia, magari in un formato antologico, sottolineando che qualsiasi sviluppo futuro avrebbe avuto ancora al centro Cordelia Cupp. "Lei è Cordelia Cup, è il sole attorno a cui tutto ruota. Ho delle idee e spero che il pubblico risponda positivamente, così da poter proseguire", aveva detto a TVLine.

Tuttavia, la risposta del pubblico non è stata sufficiente a convincere Netflix. Tra i fattori che potrebbero aver pesato sulla cancellazione c'è anche il modello di distribuzione in modalità binge watching, meno adatto al ritmo del genere giallo che spesso beneficia di un appuntamento settimanale per mantenere alta la suspense. A ciò si aggiunge la forte concorrenza: nello stesso periodo è uscita la miniserie Adolescence, che ha catalizzato l'attenzione degli abbonati, raggiungendo poi ben 142,6 milioni di visualizzazioni e conquistando il secondo posto nella classifica delle serie in lingua inglese più viste di sempre su Netflix.