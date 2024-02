The Regime: Il trailer ufficiale della miniserie con Kate Winslet, in arrivo in contemporanea USA

News Serie TV

La serie, scritta da Will Tracy e diretta anche da Stephen Frears, debutterà dal 4 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Una delle serie più attese dell'anno arriverà in Italia in contemporanea con l'americana HBO, grazie a Sky e NOW. Sky ha appena annunciato che The Regime, la nuova miniserie con un'inedita Kate Winslet nei panni di una dispotica cancelliera di un immaginario Paese europeo, arriverà il 4 marzo, a poche ore dalla messa in onda americana. Per l'occasione ha diffuso anche il trailer ufficiale in italiano che vedete qui sotto.





La trama di The Regime

Una tragicommedia, un political drama, una serie distopica o tutte queste cose insieme? The Regime promette di stupirci soprattutto grazie al carisma della sua protagonista. La serie racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a sgretolarsi. Nel trailer vediamo Kate Winslet nel ruolo di questa cancelliera - all'apparenza molto autoritaria e dai modi di fare discutibili - che cerca di imporsi sulle altre potenze, soprattutto sugli Stati Uniti. Accanto a lei c'è il suo soldato più fidato (interpretato da Matthias Schoenaerts), un uomo burbero che però per qualche motivo a lei sembra piacere particolarmente.

Il cast

Scritta da Will Tracy (Succession) e diretta da Stephen Frears (episodi 1, 2, 4) e Jessica Hobbs (3, 5, 6), la serie è una dark comedy in sei episodi con un grande cast che comprende, accanto a Winslet e SchoenaertsInsieme anche Guillaume Gallienne (Yves Saint Laurent), Andrea Riseborough (Birdman), Martha Plimpton (Aiutami Hope!) e Hugh Grant (Wonka, Notting Hill). Will Tracy è sceneggiatore e showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart, Jen Spyra e Juli Weiner.