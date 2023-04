The Regime: Il primo trailer della miniserie politica con Kate Winslet

News Serie TV

Attesa su HBO nel 2024, la nuova serie è diretta dal regista candidato all'Oscar per The Queen Stephen Frears.

Prepariamoci a vedere Kate Winslet come non l'abbiamo mai vista, cioè nei panni di una cancelliera che non sembra aver paura di sporcarsi le mani. HBO ha diffuso il primo trailer di The Regime (precedentemente nota con il titolo The Palace), la miniserie politica che, oltre che sull'attrice premio Oscar, può contare su un team d'eccezione che include gli sceneggiatori di Succession Will Tracy e Frank Rich e il regista di The Queen e Rischiose abitudini Stephen Frears.

The Regime: La trama

Attesa in tv nel 2024, The Regime racconta cosa succede durante un anno trascorso tra le mura del palazzo di un regime autoritario che ha cominciato a disgregarsi. In queste prime immagini vediamo Kate Winslet nei panni di una cancelliera - all'apparenza molto autoritaria - di un Paese europeo immaginario che incontra una diplomatica americana interpretata da Martha Plimpton (Aiutami Hope!). Quest'ultima afferma che gli Stati Uniti hanno bisogno del sostegno di questo Paese e della sua cancelliera "per dimostrare credibilità, affidabilità". Poi fa un apprezzamento verso il colore blu dell'uniforme della cancelliera. "Cercheremo di non sporcarla con del sangue", risponde lei serafica.

Vediamo anche diverse scene grottesche, con Winslet impegnata in alcuni strani esercizi vocali e sangue versato da persone colpite mentre la cancelliera afferma di aver fatto ciò che ha fatto "in nome della libertà". Immaginiamo, quindi, che il personaggio di Winslet sia un leader/tiranno che ha preso il potere con un violento colpo di stato.

Il cast

Oltre a Winslet e Plimpton, il cast include anche Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough e Hugh Grant. Quest'ultimo torna su HBO dopo la miniserie The Undoing, invece per Kate Winslet si tratta della terza esperienza sulla rete premium americana dopo le acclamate miniserie Mildred Pierce e Omicidio a Easttown. Sappiamo, inoltre, che sarà anche in un quarto progetto, un'altra miniserie adattamento del romanzo di successo di Hernan Diaz Trust.