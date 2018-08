The Purge in contemporanea su Prime Video dal 5 settembre

Una delle novità più intriganti dell'autunno, il drama ad alta tensione di USA The Purge, adattamento televisivo del franchise cinematografico di successo La notte del giudizio, potrà essere seguito in Italia in contemporanea su Prime Video. Il servizio di video in streaming di Amazon ne ha fissato la data di debutto per il 5 settembre, a meno di ventiquattro ore dagli Stati Uniti, con un nuovo episodio disponibile ogni mercoledì.

The Purge si sviluppa nell'arco temporale di 12 ore, durante il quale tutti i reati - compreso l'omicidio - sono consentiti. Ambientata in un'America irreale, governata da un partito politico totalitario, la storia in 10 parti narra le storie di diversi personaggi di una piccola città apparentemente non collegati tra loro. Quando l'orologio si ferma, ognuno è costretto a fare i conti con il proprio passato mentre cerca di sopravvivere alla notte del giudizio.

La versione inizialmente disponibile sarà quella originale sottotitolata. Gli episodi doppiati arriveranno invece entro la fine dell'anno. Vi lasciamo con il trailer ufficiale diffuso da USA lo scorso mese.