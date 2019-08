The Politician: Il trailer ufficiale della nuova comedy di Ryan Murphy per Netflix

News Serie TV

Disponibile in streaming dal 27 settembre, la serie segue Ben Platt nei panni di un aspirante POTUS.

Quello verso la Casa Bianca è un cammino estremamente accidentato, soprattutto quando cominci dal basso. Lo dimostra in maniera assi divertente The Politician, la nuova comedy di Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) attesa in tv per il 27 settembre, di cui Netflix ha diffuso il trailer ufficiale.

Strapiena di celebrità, incluse Gwyneth Paltrow e Jessica Lange, The Politician segue Ben Platt nei panni di un facoltoso studente di Santa Barbara determinato a diventare un giorno Presidente degli Stati Uniti d'America. Prima di questo, però, Payton dovrà essere eletto presidente del corpo studentesco, in modo da entrare ad Harvard e assicurarsi un posto tra le persone che contano. Ma la politica, si sa, è una strada irta, piena di pericoli, trappole e imprevisti. Per avere successo, Payton dovrà superare in astuzia i suoi spietati compagni di classe, senza sacrificare la propria moralità e l'immagine di sé che ha costruito così attentamente. Che si tratti della scuola superiore o di Capitol Hill, la differenza non è poi così netta e ogni situazione, ogni persona attorno a lui, rischia di mandare all'aria il piano che sta seguendo fin da quando aveva 7 anni.