The Politician 2: Lo scoppiettante trailer ufficiale della seconda stagione

La spregiudicata comedy di Ryan Murphy torna in streaming su Netflix il 19 giugno.

Artigli affilati e zero scrupoli: nella seconda stagione di The Politician, in arrivo in streaming su Netflix il prossimo 19 giugno, va in scena la battaglia elettorale più agguerrita della TV. Come anticipa il trailer ufficiale, Payton (Ben Platt) è pronto a giocare tutte le sue carte contro la scaltra Dede Standish (Judith Light) per diventare un giovane senatore dello Stato di New York.





The Politician 2: La trama

Nei nuovi episodi Payton continuerà a seguire il suo percorso verso la Presidenza degli Stati Uniti d'America ripartendo dall'obiettivo che si era prefigurato alla fine della prima stagione: una poltrona al Senato dello Stato di New York. Per farlo, dovrà battere un'avversaria tutt'altro che debole, la veterana Dede Standish che, dalla sua, ha un capo dello staff formidabile. La rielezione di Dede sembra un gioco da ragazzi ma, lungo il cammino, Peyton farà di tutto per mettere in difficoltà la sua avversaria, tra segreti, bugie e persino una relazione a tre. Riuscirà il protagonista a trovare la propria voce e, naturalmente, il consenso degli elettori? Nel trailer vediamo ricatti, annunci di gravidanze e...un lubrificante piccante! Le premesse per una seconda stagione scoppiettante ci sono tutte.

Il cast

Oltre ai protagonisti già apprezzati nel primo ciclo di episodi quali Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Bob Balaban, David Corenswet, Julia Schlaepfer, Laura Dreyfuss, Theo Germaine, Rahne Jones e Benjamin Barrett che ritroveremo, in questa seconda stagione sono state promosse a grado di regolari le attrici Judith Light e la sorprendente Bette Midler, nel ruolo della spregiudicata direttrice di campagna di Dede Standish.