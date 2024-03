The Penguin: La serie spin-off di The Batman si mostra in un nuovo teaser trailer

News Serie TV

La serie con Colin Farrell nei panni del celebre villain di Gotham City, il Pinguino, debutterà negli Stati Uniti il prossimo autunno: ecco un nuovo teaser trailer di The Penguin.

Il Pinguino vuole essere ricordato come uno dei più grandi gangster di Gotham City e siamo sicuri farà di tutto per raggiungere lo scopo. Lo capiamo dal nuovo teaser trailer di The Penguin, la serie spin-off di The Batman di Matt Reeves. Questo nuovo capitolo della storia, incentrato proprio sul personaggio interpretato da Colin Farrell - decisamente irriconoscibile sotto le molte protesi - debutterà negli Stati Uniti, sul servizio di video in streaming Max, il prossimo autunno (in Italia, al momento, non ha ancora una collocazione).



The Penguin: La trama

Ordinata ormai oltre due anni fa, la serie di otto episodi targata Warner Bros. Television/DC Studios, dà un seguito all'epica saga criminale che Matt Reeves ha iniziato nel 2022 con The Batman e si concentra sul personaggio interpretato da Colin Farrell nel film. Dalle prime infomazioni, sappiamo che il drama "si addentrerà nel mondo che [il regista e sceneggiatore] Matt Reeves ha creato per il blockbuster mondiale della Warner Bros. Pictures", ma i dettagi sulla trama restano ancora un mistero. Sia Farrell che Reeves sono coinvolti come produttori esecutivi con il produttore del film Dylan Clark. Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) è la sceneggiatrice e la showrunner, mentre Craig Zobel è stato scelto per dirigere i primi tre episodi.

Il cast

Oltre a Colin Farrell, il cast comprende Cristin Milioti (How I Met Your Mother) nei panni di Sofia Falcone, figlia del boss del crimine Carmine Falcone, Rhenzy Feliz (Marvel's Runaways), Michael Kelly (House of Cards), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Deirdre O'Connell (Outer Range). Ricoprono ruoli ricorrenti Clancy Brown nel ruolo del mafioso Salvatore Maroni; Michael Zegen (La fantastica signora Maisel) probabilmente nel ruolo di Carmine Falcone, Alberto; Theo Rossi (Sons of Anarchy), Scott Cohen (Una mamma per amica), James Madio (The Offer), Carmen Ejogo (Your Honor), François Chau (The Expanse) e David H. Holmes (High Fidelity).