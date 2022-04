The Old Man: Le prime foto della serie tv con Jeff Bridges, prossimamente su Disney+

News Serie TV

Nel drama di 7 episodi recitano anche John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat.

Jeff Bridges è una delle tante star hollywoodiane che nell'ultimo periodo hanno accettato la sfida di mettersi alla prova con un ruolo televisivo. Il premio Oscar per Crazy Heart sarà il protagonista di The Old Man, drama degli ideatori di Black Sails Jon Steinberg e Robert Levine in Italia atteso prossimamente su Star con Disney+, mentre le foto promozionali diffuse dal servizio streaming offrono uno sguardo ravvicinato dei personaggi.

La trama e il cast di The Old Man

Basato sul romanzo omonimo di Thomas Perry, The Old Man racconta la storia di Dan Chase, il personaggio interpretato da Bridges, un uomo che vive da fuggiasco dopo essere scappato dalla CIA diversi decenni prima. Quando arriva un sicario che cerca di uccidere Chase, il "vecchio agente" comprende che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato.

A dargli la caccia è il vicedirettore del controspionaggio dell'FBI Harold Harper (il vincitore dell'Emmy per i suoi ruoli in Dexter e The Crown John Lithgow). Al suo fianco troviamo la sua protetta, Angela Adams (Alia Shawkat, Search Party), e l'agente speciale della CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla, Unforgettable). Quando Chase diventa più difficile da catturare di quanto le autorità si aspettassero, anche Julian Carson (Gbenga Akinnagbe, The Deuce), un professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l'incarico di catturarlo. Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da Zoe McDonald (Amy Brenneman, The Leftovers), la quale, per poter sopravvivere dopo aver scoperto la verità sul suo nuovo inquilino, realizzerà di avere risorse che non sapeva di possedere. Tra i protagonisti della serie anche Bill Heck (Locke & Key), Leem Lubany (Condor) e Pej Vahdat (City on a Hill).