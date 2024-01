The Office: Nuova ambientazione e un cast diverso per il reboot della celebre comedy

News Serie TV

Fonti rivelano che la stanza degli sceneggiatori della nuova serie sarà aperta questa settimana.

Il ritorno in tv della comedy di culto The Office sta diventando una realtà sempre più concreta. Alcuni mesi dopo l'indiscrezione secondo cui Greg Daniels si stia adoperando per riportare sugli schermi le vicende degli impiegati della Dunder Mifflin, Deadline riporta che, questa settimana, lo stesso co-ideatore e produttore esecutivo convocherà una stanza degli sceneggiatori al fine di esplorare idee per una nuova interazione del franchise. Una sorta di ibrido tra un reboot e un revival per il quale sarebbero stati fissati già alcuni paletti.

The Office: Come sarà la nuova serie tv?

Il sito riporta che la nuova serie sarà ambientata probabilmente in un'altra filiale della Dunder Mifflin e ruoterà attorno a un nuovo gruppo di personaggi. Tuttavia, questi esisterebbero nello stesso mondo di The Office, in cui abbiamo seguito per nove stagioni gli impiegati della filiale di Scranton, ponendo potenzialmente le basi per qualche cammeo. Perciò, mentre gli sceneggiatori avrebbero la libertà di esplorare tutte le storie che desiderano, i fan di vecchia data sarebbero stuzzicati dall'opportunità di aggiungere nuovi tasselli a quel dissacrante e caotico puzzle che è stata la serie principale.

Premiata con cinque Emmy, incluso quello di miglior comedy nel 2006, The Office è il remake a stelle e strisce dell'omonima serie britannica ideata e interpretata da Ricky Gervais, con Steve Carell nei panni del manager socialmente inetto, spesso inopportuno e con un disperato bisogno di attenzioni e affetto della filiale di Scranton, in Pennsylvania, di una società che tratta articoli di carta. L'attore aveva lasciato la serie verso la fine della settima stagione ed era stato sostituito da James Spader, uno stravolgimento che aveva raccolto pareri discordanti. Dopo la sua conclusione nel 2013, The Office ha visto la sua popolarità esplodere sulle piattaforme streaming, accelerando le speculazioni sul suo possibile ritorno in tv.

In tempi non sospetti, però, Carell aveva detto: "Potrebbe essere impossibile fare una serie simile oggi e fare in modo che le persone l'accettino nella stessa maniera in cui è stata accettata 10 anni fa. Tutto quello che aveva a che fare con Michael si basava su un comportamento inappropriato. Insomma, non era sicuramente un capo modello. Gran parte di quello che viene rappresentato in quello show è completamente sbagliato. Ma non so come andrebbe adesso. Oggi c'è un'altissima consapevolezza delle cose offensive, il che è sicuramente positivo. Ma allo stesso tempo, quando prendi un personaggio del genere troppo alla lettera, non funziona veramente".