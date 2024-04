The Night Manager torna in tv con altre due stagioni per Prime Video

News Serie TV

Tom Hiddleston riprenderà il ruolo di Jonathan Pine nei nuovi episodi.

Tom Hiddleston sarà di nuovo Jonathan Pine, non in una ma in altre due stagioni di The Night Manager. Lo spy thriller britannico basato sul romanzo di John le Carré Il direttore di notte, finora una miniserie del 2016 in onda su BBC, tornerà con nuovi episodi grazie a una joint venture tra quest'ultima e Amazon, che li porterà nel mondo con il suo servizio streaming Prime Video.

The Night Manager: In arrivo due nuove stagioni

L'ideatore di The Night Manager David Farr è confermato alle sceneggiature, mentre la regia è stata affidata questa volta a Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie). Hugh Laurie, che è stato uno dei co-protagonisti del ciclo inaugurale nei panni del trafficante d'armi Richard Onslow Roper, tornerà come produttore esecutivo, mentre per il momento non si hanno indicazioni su un suo ritorno anche d'avanti alla macchina da presa. Cominciando dalla seconda stagione, le cui riprese inizieranno entro la fine dell'anno, si sa soltanto che questa sarà ambientata otto anni dopo gli eventi del precedente finale.

"Siamo entusiasti di offrire ulteriori stagioni di The Night Manager ai nostri clienti Prime Video" ha dichiarato Vernon Sanders, a capo dei contenuti televisivi per Amazon MGM Studios, in un comunicato. "L'unione dell'eccezionale materiale originale, del meraviglioso team di The Ink Factory, di un grande sceneggiatore come David Farr, di una premiata regista come Georgi Banks-Davies, così come di un cast di talento, rendono davvero la serie un pacchetto completo". Hiddleston ha aggiunto: "La prima stagione di The Night Manager è stata uno dei progetti più appaganti dal punto di vista creativo a cui abbia mai lavorato. La profondità, il raggio e la complessità di Jonathan Pine erano, e rimangono, una prospettiva elettrizzante".

Nei primi sei episodi già disponibili sulla piattaforma, The Night Manager racconta la storia di Jonathan Pine, un ex militare e agente segreto britannico che lavora come direttore di un albergo di lusso. Dopo aver conosciuto una donna legata al pericoloso trafficante d'armi Richard Onslow Roper, il capo di una spietata organizzazione criminale, e aver ricevuto da lei alcuni documenti compromettenti, Pine lavora sotto copertura con gli agenti dell'Intelligence nel tentativo di avvicinare Roper.