The Night Manager potrebbe tornare con altre due stagioni, su Prime Video

Tom Hiddleston riprenderebbe il ruolo di Jonathan Pine, per il quale nel 2016 era stato nominato all'Emmy.

La miniserie del 2016 The Night Manager, adattamento del romanzo di John le Carré Il direttore di notte, potrebbe tornare in tv con altre due stagioni e con Tom Hiddleston di nuovo nei panni di Jonathan Pine. Lo riporta Deadline, secondo il quale sarebbe imminente un accordo tra il colosso britannico BBC e il servizio streaming Prime Video per co-produrre i nuovi episodi.

The Night Manager 2: Come continua la storia

Scritta da David Farr, anch'esso confermato nelle nuove stagioni, The Night Manager si concentra su Jonathan Pine, un ex militare e agente segreto britannico che lavora come direttore di un albergo di lusso. Dopo aver conosciuto una donna legata al pericoloso trafficante di armi Richard Onslow Roper (Hugh Laurie), il capo di una spietata organizzazione criminale, e aver ricevuto da lei alcuni documenti compromettenti, Pine lavora sotto copertura con gli agenti dell'Intelligence nel tentativo di avvicinare Roper.

Si dice che la stagione 2 - le cui riprese dovrebbero cominciare più avanti quest'anno - sarà ambientata nel presente, con Pine informato che Roper è morto dopo essere stato portato via dai siriani alla fine del ciclo inaugurale. Tuttavia, una sfida ancora più letale lo attende ora. Si tratta evidentemente di una storia che va oltre l'opera di le Carré, all'epoca della prima stagione contrario all'idea di un sequel che portasse i suoi personaggi fuori da confini del libro.