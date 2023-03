The Night Agent rinnovata da Netflix per una seconda stagione in tempi record

News Serie TV

La serie thriller creata da Shawn Ryan ha debuttato in streaming solo pochi giorni fa, il 23 marzo, ma gli ottimi risultati le hanno fatto già meritare il rinnovo.

Dopo l'ottimo debutto, Netflix non ci ha pensato due volte a rinnovare la sua nuova serie thriller The Night Agent per una seconda stagione a meno di una settimana dall'uscita. Si tratta di una vera eccezione, visto che solitamente il servizio di video in streaming aspetta almeno quattro settimane per valutare la performance dei suoi titoli nella canonica finestra dei 28 giorni dall'uscita. Invece il thriller basato sul romanzo di Matthew Quirk ha sparigliato le carte accumulando 168,7 milioni di ore di visione a livello globale in soli 4 giorni risultando il terzo miglior debutto di una serie originale in lingua inglese di Netflix.

The Night Agent 2 ci sarà: La trama e il cast della serie

Creata dall'ideatore di The Shield Shawn Ryan, The Night Agent è incentrata su un agente dell'FBI di basso grado (interpretato da Gabriel Basso di The Big C) che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con il solo compito di rispondere a un telefono che però non squilla mai, perché associato a un numero che hanno soltanto alcune spie addette a missioni speciali. Quando, una notte, il telefono finalmente squilla, quella chiamata urgente da parte della civile Rose Larkin (Luciane Buchanan) spinge Peter in una pericolosa cospirazione che lo porta fino allo Studio Ovale.

Il cast comprende anche Hong Chau (Watchmen) nei panni del potente capo dello staff del presidente degli Stati Uniti; Sarah Desjardins (Yellowjackets) nei panni della figlia adolescente del vicepresidente che sta cercando di sfuggire alla sua ombra; e ancora Fola Evans-Akingbola (Call My Agent), Eve Harlow (The 100), Enrique Murciano (Bloodline), Phoenix Raei (Stateless) e DB Woodside (Lucifer) nei panni di un agente dei servizi segreti che torna all'ovile dopo un lunga pausa

Le dichiarazioni

Bisogna notare che non esiste un secondo romanzo di Matthew Quirk dedicato all'agente Sutherland, quindi nella seconda stagione gli autori dovranno essere abili nell'inventare nuove trame senza ripetersi. "L'ultima settimana è stata un vortice perché finalmente siamo stati in grado di condividere The Night Agent con il mondo", ha dichiarato lo showrunner e produttore esecutivo Shawn Ryan tramite un comunicato. "Vedere l'incredibile reazione allo show è stata una grande gioia ed è merito del nostro cast, i nostri sceneggiatori, i nostri registi, la nostra troupe e i nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più entusiasti di concentrarci subito sulla seconda stagione per condividere le ulteriori avventure con i nostri nuovi fan".

Jinny Howe, vicepresidente delle serie drammatiche di Netflix, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi della performance eccezionale di The Night Agent, bene accolta immediatamente in tutto il mondo. Shawn Ryan ha creato un thriller di spionaggio di cui gli spettatori non hanno mai abbastanza, con un cast stellare composto da Gabriel Basso, Luciane Buchanan e Hong Chau, e noi siamo qui per portare loro l'azione e la suspense che amano".