The Night Agent: Da canonico thriller d'azione a nuovo fenomeno di Netflix, è la serie più vista del momento

Il drama, basato sul romanzo di Matthew Quirk adattato dall'ideatore di The Shield Shawn Ryan, ha scalato tutte le classifiche: sorprendentemente è il terzo miglior debutto di una serie originale in lingua inglese di Netflix.

Il genere action thriller condito con qualche cospirazione che tiene col fiato sospeso va ancora forte. Lo dimostrano i numeri di The Night Agent, serie arrivata quasi in sordina su Netflix lo scorso 23 marzo e subito posizionatasi in cima alle Top 10 di decine di Paesi. Nella prima settimana (anzi, tecnicamente in soli 4 giorni) dall'uscita, l'action drama ha accumulato 168,7 milioni di ore di visione a livello globale: è il terzo miglior debutto di una serie originale in lingua inglese di Netflix (i primi due sono quelli di Mercoledì e Dahmer). Attualmente è presente nelle Top 10 di 93 Paesi, compresa l'Italia dove si posiziona al primo posto tra le Serie TV più viste. Un risultato niente male per una serie tutto sommato molto da tv generalista e che sulla carta doveva essere l'ennesimo canonico thriller d'azione usa e getta.

La trama di The Night Agent

Basato sull'omonimo romanzo di Matthew Quirk adattato per la tv dall'ideatore di The Shield Shawn Ryan, The Night Agent è incentrata su un agente dell'FBI di basso grado (interpretato da Gabriel Basso visto qualche anno fa in The Big C) che lavora nel seminterrato della Casa Bianca anche se appena un anno prima aveva sventato un attentato in una metropolitana. Ora ha un solo compito: deve rispondere a un telefono che però non squilla mai, perché associato a un numero che hanno soltanto alcune spie addette a missioni speciali. Quando, una notte, il telefono finalmente squilla, il protagonista si trova coinvolto in una pericolosa cospirazione che lo spinge fino allo Studio Ovale.

Un thriller adatto a tutti

A fare la telefonata fatale è Rose Larkin (Luciane Buchanan, Filthy Rich), una civile che ha appena visto i propri zii aggrediti in casa e che ha ricevuto queste istruzioni dallo zio. Da qui in poi la storia diventa avvincente e ricca di colpi di scena. La serie riesce ad essere coinvolgente e godibile pur nella semplicità della sua trama, una caratteristica che la rende un thriller adatto a tutti.

Gabriel Basso è un attore che sa il fatto suo e che in questo ruolo brilla particolarmente. Il resto del cast comprende Hong Chau (Watchmen) nei panni del potente capo dello staff del presidente degli Stati Uniti; Sarah Desjardins (Yellowjackets) nei panni della figlia adolescente del vicepresidente che sta cercando di sfuggire alla sua ombra; e ancora Fola Evans-Akingbola (Call My Agent), Eve Harlow (The 100), Enrique Murciano (Bloodline), Phoenix Raei (Stateless) e DB Woodside (Lucifer) nei panni di un agente dei servizi segreti che torna all'ovile dopo un lunga pausa. Voi l'avete già vista? Ve la consigliamo se cercate una serie un po' vecchio stile che sappia intrattenervi senza impegnarvi troppo.