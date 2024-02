The Night Agent 2, iniziate le riprese: La seconda stagione cambia location

News Serie TV

Con una foto che ritrae Gabriel Basso nei panni del suo Peter Sutherland, Netflix ha annunciato che è iniziata la produzione dei nuovi episodi di The Night Agent: ecco tutte le anticipazioni.

Peter Sutherland torna finalmente sul campo. Netflix ha annunciato che sono iniziate le riprese della seconda stagione di The Night Agent, la serie thriller ideata da Shawn Ryan basandosi sull'omonimo romanzo di Matthew Quirk. Oltre a una foto che ritrae il protagonista Gabriel Basso che tiene in mano il ciak, scopriamo anche le nuove location che vedremo nei prossimi episodi. In virtù del grande successo (è risultata la serie più vista a livello globale su Netflix nel primo semestre del 2023), la serie si è infatti meritata un budget più consistente per il secondo ciclo di episodi.

La trama e il successo della prima stagione

The Night Agent nella prima stagione ha raccontato la storia di un agente dell'FBI di basso grado che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con il solo compito di rispondere a un telefono che però non squilla mai, perché associato a un numero che hanno soltanto alcune spie addette a missioni speciali. Quando, una notte, il telefono finalmente squilla, quella chiamata urgente da parte della civile Rose Larkin (Luciane Buchanan) spinge Peter in una pericolosa cospirazione che lo porta fino allo Studio Ovale. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione solo 6 giorni dopo l'uscita della prima, accumulando 168,7 milioni di ore di visione a livello globale in soli 4 giorni e risultando il terzo miglior debutto di una serie originale in lingua inglese di Netflix. Attualmente, con oltre 803 milioni di ore di visione e 98,2 milioni di visualizzazioni (che, lo ricordiamo Netflix calcola dividendo il numero delle ore di visione nei primi 90 giorni dall'uscita per il tempo di durata totale del titolo), The Night Agent si trova al sesto posto della classifica delle serie tv in lingua inglese più viste di sempre su Netflix.

Le riprese della nuova stagione si sono spostate a New York e toccheranno la Thailandia e la vera Washington DC (il primo ciclo di episodi, invece, era stato girato in Canada, a Vancouver e dintorni). Netflix ha fatto sapere che i nuovi episodi arriveranno entro la fine del 2024, motivo per cui la tabella di marcia sarà particolarmente serrata. Dato che nel finale avevamo visto Peter decollare da Washington con un jet privato per la sua prima missione come spia di Night Action, ora possiamo ipotizzare che sia diretto verso la Tailandia o in un paese vicino.

Il cast e le new entry

Basso e Luciane Buchanan tornano insieme a nuovi membri del cast. I nuovi attori che vedremo sono Brittany Snow (American Dreams), Teddy Sears (The Flash) Arienne Mandi (The L Word: Generation Q), Louis Herthum (Inverso), Berto Colon (Power Book II: Ghost) e Amanda Warren (East New York), scelta per interpretare Catherine Weaver (una veterana del programma investigativo top secret Night Action che addestra e supervisiona vari agenti tra cui la nuova recluta Peter Sutherland).

Come riferito da TVLine, Brittany Snow interpreterà Alice, partner e mentore di Peter nel suo primo incarico in Night Action; Teddy Sears interpreterà Warren, un ufficiale dell'intelligence di alto livello che diventa oggetto di un'indagine di Night Action; Arienne Mandi interpreterà Noor, aiutante di basso livello nella missione iraniana presso le Nazioni Unite a New York; Louis Herthum sarà Jacob Monroe, un uomo d'affari internazionale con contatti a livello globale che utilizza per ottenere informazioni preziose; e Berto Colon interpreterà Solomon, un ex marine diventato il suo braccio destro.