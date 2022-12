The Nevers cancellata dopo una sola stagione

News Serie TV

La serie soprannaturale ambientata nella Londra vittoriana e creata da Joss Whedon si ferma dopo soli 6 episodi.

Non era una serie nata sotto buoni presagi e, purtroppo, i fatti lo confermano. HBO ha cancellato dopo una sola stagione The Nevers, il drama storico soprannaturale creato dal papà di Buffy - L'ammazzavampiri Joss Whedon. Di fatto, la serie è stata cancellata senza neanche trasmettere i restanti 6 episodi dei 12 prodotti che forse potrebbero trovare spazio su un'altra piattaforma streaming dopo la rimozione da HBO Max (in Italia il titolo è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW).

La trama e il cast di The Nevers

The Nevers racconta la storia di alcune donne che, nella Londra di età vittoriana, sono alle prese con particolari abilità sovrumane, nemici inarrestabili e una missione che potrebbe cambiare il mondo. Tra pericoli sempre più insidiosi e brutali forze decise ad annientare i cosiddetti “Touched”, come vengono chiamati coloro che hanno all’improvviso manifestato dei superpoteri, il compito di proteggere queste persone “speciali” spetta a due impavide donne: alla vedova Amalia True interpretata da Laura Donnelly (Outlander), l'eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana, e alla brillante giovane inventrice Penance Adair, coprotagonista interpretata da Ann Skelly.

Il cast della serie includeva anche Olivia Williams (Dollhouse), James Norton (Grantchester), Tom Riley (Da Vinci's Demons), Rochelle Neil (Das Boot), Eleanor Tomlinson (Poldark), Amy Manson (C'era una volta), Pip Torrens (The Crown), Denis O'Hare (American Horror Story) e molti altri.

L'addio di Joss Whedon

The Nevers ha avuto fin dall'inizio una storia produttiva travagliata, visto che Joss Whedon, che ideato e prodotto la serie fin dal 2018, a novembre 2020 aveva annunciato di aver deciso di abbandonare il progetto ufficialmente per affaticamento e motivi personali (ma c'è chi ha creduto che abbia fatto un passo indietro viste le accuse, mosse da attori con cui aveva lavorato in precedenza, di creare un ambiente di lavoro ostile). "The Nevers è stata un'esperienza gioiosa, mi rendo conto che il livello di impegno richiesto per portarla avanti, combinato con le sfide fisiche di fare uno show così grande durante una pandemia globale, è più di quanto possa sopportare senza che il lavoro ne cominci a soffrire", aveva spiegato lo sceneggiatore prima ancora del debutto della serie. Il lavoro è poi passato nelle mani di Philippa Goslett, scelta da Whedon come nuova showrunner, che ha prodotto a livello esecutivo la serie insieme a Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson.