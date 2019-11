The Mandalorian: Pedro Pascal rivela il vero nome del suo personaggio

News Serie TV

Disney+ è atteso in Italia per il 31 marzo.

Nella nuova serie di Disney+, ambientata nell'universo di Star Wars, per tutti finora è stato semplicemente "The Mandalorian". Il pistolero solitario interpretato da Pedro Pascal (Narcos) invece ora ha finalmente un nome: Dyn Jarren. È stato lo stesso attore protagonista a rivelarlo in un'intervista. "Dyn Jarren è il pistolero solitario tradizionalmente bello, imperfetto, misterioso, ispirato ai personaggi dei migliori film sui samurai e ai western", ha detto l'attore, "Parlando con Jon Favreau (showunner della serie ndr.) gli ho chiesto a chi dovessi somigliare. Lui immediatamente ha fatto riferimento ai personaggi cerati da Sergio Leone e Akira Kurosawa".

In effetti il nome Dyn Jarren o Den Jarin (la grafia ufficiale ancora non è certa) sembra avere qualche assonanza con Django, l'iconico personaggio dell'omomino film spaghetti western di Sergio Corbucci del 1966. Favreau non ha mai fatto mistero dei classici da cui si è fatto influenzare per creare i personaggi di The Mandalorian. "Dopo una rivoluzione c'è sempre il caos: come dopo la caduta dell'impero romano, o nel vecchio West, quando non c'era alcun tipo di regola. I film western che prendo come riferimento sono gli stessi che hanno ispirato George Lucas per Star Wars", aveva dichiarato precedentemente Favreau.

The Mandalorian segue la star di Narcos Pedro Pascal nei panni di un guerriero mandaloriano, un pistolero solitario che affronta una serie di ostacoli e nemici nei meandri più reconditi della galassia, lontano dalla giurisdizione della Nuova Repubblica. La storia svolge subito dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi e molto prima di quelli narrati in Star Wars: Il risveglio della Forza, prima che nascesse il Primo Ordine. La prima stagione di The Mandalorian è composta da 8 episodi che negli Stati Uniti vengono resi disponibili settimanalmente. In Italia l'arrivo della piattaforma è stato annunciato per il prossimo 31 marzo.