The Mandalorian nella bufera dopo una scena controversa: La risposta da Lucasfilm

News Serie TV

È accaduto nel secondo episodio e ha coinvolto Baby Yoda e alcune uova.

Di questi tempi, ogni occasione sembra buona per fare dell'inutile polemica, ma ciò che da qualche ora sta accadendo tra il pubblico di The Mandalorian ha raggiunto dimensioni tali da scomodare Phil Szostak, il creative art manager della Lucasfilm, il quale ha ritenuto di dover difendere pubblicamente la serie di Disney+ dopo la bufera scatenata da una scena nel secondo episodio della stagione 2, Il passeggero, disponibile in streaming dallo scorso venerdì.

The Mandalorian 2: La scena al centro della controversia

L'episodio - se non lo avete ancora visto, attenzione alle anticipazioni - ha visto Mando (Pedro Pascal) offrire un passaggio a Frog Lady (Misty Rosas), una madre con un prezioso carico, un contenitore con delle sue uova, che deve trasportare fino alla vicina luna Trask, unico luogo dove poterle fecondare e dove si trova suo marito. Le delicatissime uova sono l'unica speranza per il suo lignaggio, che sta per scomparire. Tuttavia, durante il viaggio, il Bambino viene sorpreso più volte a cibarsene, all'insaputa di Frog Lady, a quanto pare non così brava a contare. Chiaramente, si tratta di un momento squisitamente leggero e comico nelle complesse e pericolose vicende che interessano il Mandaloriano e la misteriosa creatura anche conosciuta come Baby Yoda, il quale però ha indignato una parte dei fan perché, a suo dire, trasforma quest'ultimo in un cattivo capace di fare qualcosa che Frog Lady avrebbe trovato senza dubbio sconvolgente e orribile.

Il messaggio di Phil Szostak

"Per la cronaca, il Capitolo 10 di The Mandalorian chiarisce che le uova di Frog Lady non sono fecondate, come le uova di gallina che piacciono a molti di noi", ha scritto Szostak su Twitter. "Ma, ovviamente, le galline non sono esseri senzienti e il Bambino che mangia le uova è intenzionalmente inquietante, per fini comici". Alcuni fan, i più arrabbiati, non hanno trovato tuttavia un simile chiarimento soddisfacente. Uno di loro ha risposto infatti: "Sono una mamma. Non è affatto divertente sentire la mamma rana entrare nei dettagli di quanto siano importanti le sue uova per lei e doverle guardare mentre vengono mangiate in tre diverse occasioni per qualche risatina. Non poteva essere semplicemente una mamma che sopravvive e ha i suoi figli?". Un altro ha scritto: "Per la cronaca, la signora era stata piuttosto irremovibile sul fatto che le sue uova fossero importanti per lei e che fosse la sua ultima e unica possibilità di avere dei figli, quindi è molto più plausibile che per un'aspirante mamma una cosa simile sia incredibilmente sconvolgente. E non divertente".

Pure il giocattolo!

L'aspetto questa volta sì divertente di tutta questa vicenda è che, subito dopo l'arrivo dell'episodio, Funko ha messo in commercio un nuovo giocattolo ispirato proprio a quello che si candida ad essere il momento più oscuro di The Mandalorian, almeno finora. Perché nulla ci assicura che, alla fine, Baby Yoda non si rivelerà un personaggio malvagio, sebbene questo non sembri quel genere di colpo di scena possibile alla Disney. In attesa di scoprirlo, Funko invita quindi a giocare con Baby Yoda che divora crudelmente (oppure no) la speranza e il futuro della famiglia di Frog Lady.