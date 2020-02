The Mandalorian: Il primo trailer italiano della serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars

News Serie TV

La serie debutterà insieme alla nuova piattaforma streaming il 24 marzo.

In attesa del 24 marzo, giorno in cui l'offerta di Disney+ sarà lanciata anche in Italia, il nuovo servizio di video in streaming ha diffuso il trailer italiano di una delle sue prime punte di diamante, The Mandalorian, prima serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars, che un enorme successo ha già riscosso negli Stati Uniti, grazie anche alla dolcissima figura di Baby Yoda.





The Mandalorian segue un guerriero solitario interpretato da Pedro Pascal (Narcos, Il Trono di Spade) vagare per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, la serie racconta le difficoltà del protagonista di operare da solo contro i pericoli della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica.

Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand, riuniti insieme per la prima volta. In Italia sarà disponibile dal 24 marzo al prezzo di 6,99 € al mese o di 69,99 € all'anno.