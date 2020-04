The Mandalorian già rinnovata? La stagione 3 in lavorazione a Disney+

News Serie TV

La serie di successo tornerà sul servizio streaming il prossimo autunno.

Nonostante la seconda stagione sarà disponibile solo in autunno, dietro le quinte di The Mandalorian, la fortunata prima serie originale di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, è già cominciata la pre-produzione della terza.

The Mandalorian: La stagione 3 in pre-produzione

Sebbene il nuovo servizio di video in streaming non abbia ancora rinnovato formalmente lo show, alcune fonti rivelano all'autorevole Variety che Jon Favreau, l'ideatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di The Mandalorian, "sta scrivendo la stagione 3 da un po'", aggiungendo che il dipartimento artistico ha creato concept per i nuovi episodi "nelle ultime settimane". La fonte ha poi concluso: "Abbiamo cominciato la pre-produzione da poco e stiamo cercando ulteriori avventure per il Mandaloriano nella stagione 3".

A rendere ancora più attendibili tali indiscrezioni - oltre all'enorme successo riscosso da The Mandalorian - il fatto che l'approccio in realtà non sia così diverso da quello avuto con la seconda stagione. In quell'occasione, fu lo stesso Favreau a confermare di essere al lavoro sui nuovi episodi ben prima dell'arrivo in tv del ciclo inaugurale. Un gioco d'anticipo dovuto anche ai lunghi temi di lavorazione richiesti dai molti effetti speciali nella serie, e che ha permesso alla produzione di terminare le riprese già lo scorso marzo, fortunatamente prima dell'emergenza sanitaria che ha paralizzato l'industria dell'intrattenimento negli Stati Uniti.

In arrivo Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian

Mentre in Italia prosegue su Disney+ la programmazione della prima stagione ogni venerdì con un nuovo episodio, ricordiamo che il 4 maggio, pochi giorni dopo il finale e in occasione dello Star Wars Day, la piattaforma proporrà Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, un documentario a puntate che permetterà agli appassionati di avventurarsi dietro le quinte di una produzione diventata in poco tempo un fenomeno della cultura pop, rivelandone retroscena inediti.