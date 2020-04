The Mandalorian è un successo anche in Europa, in Italia più che altrove

News Serie TV

Secondo uno studio, la serie ha generato 33 milioni di interazioni nel solo giorno di lancio di Disney+.

Ora possiamo dirlo con certezza: The Mandalorian, prima serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars, è stata una delle principali attrazioni di Disney+ anche in occasione del lancio della piattaforma in Europa lo scorso 24 marzo. Lo dice una ricerca di Parrot Analytics, che mette insieme dati provenienti da social network, servizi streaming, condivisione di contenuti e portali di ricerca per misurare la domanda complessiva del pubblico per un particolare programma televisivo.

The Mandalorian: I numeri del successo in Europa

Secondo l'analisi, nel giorno in cui Disney+ è stato lanciato in sette paesi europei, sono state 33 milioni le interazioni che hanno coinvolto The Mandalorian, rendendolo il contenuto originale più richiesto in ciascun territorio. La domanda è stata alta soprattutto in Germania, dove le interazioni sono state più di 12 milioni, seguita dal Regno Unito con 7,9 milioni. Sorprendente anche il dato di un'Italia che in quei giorni - come ancora oggi, del resto - era chiamata a stare in casa per contenere la diffusione del Coronavirus: 6,5 milioni di interazioni. Seguono Spagna (5 milioni), Svizzera (723mila), Austria (535mila) e Irlanda (396mila). Nessun dato dalla Disney, nel frattempo, che dal lancio di Disney+ negli Stati Uniti a novembre ha accumulato oltre 28 milioni di abbonati, un risultato "superiore anche alle nostre più rosee aspettative", ha dichiarato il presidente Bob Iger.

The Mandalorian segue un guerriero solitario interpretato da Pedro Pascal (Narcos, Il Trono di Spade) vagare per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, la serie racconta le difficoltà del protagonista di operare da solo contro i pericoli della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica.