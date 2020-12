The Mandalorian: Confermata la stagione 3 e annunciati due spin-off, uno dei quali su Ahsoka Tano

News Serie TV

Le nuove serie si intitoleranno Ahsoka e Rangers of the New Republic.

Nella tarda giornata di ieri, in occasione di un evento per gli investitori, Walt Disney Company ha svelato i suoi moltissimi piani per i mesi e anni a venire, a cominciare da una "valanga" di nuovi contenuti pensati per i fan di Star Wars e della Marvel. Sono una ventina le nuove produzioni legate ai due amatissimi franchise che il colosso dell'intrattenimento sta preparando per Disney+. Tra queste, due coinvolgono da vicino la serie che ha battezzato il servizio di video in streaming, portando le storie di Guerre stellari in tv per la prima volta con un contenuto live-action. Stiamo parlando ovviamente di The Mandalorian, della quale è stato ufficializzato il rinnovo per una terza stagione e annunciato l'arrivo di due spin-off.

The Mandalorian: La stagione 3 tra un anno

Le voci sul rinnovo di The Mandalorian per un terzo ciclo di episodi si rincorrono da mesi, praticamente da molto prima dell'arrivo su Disney+ della stagione 2. Tuttavia, nonostante anche il successo di pubblico e critica delle storie di Mando e Grogu parlasse da solo, né la piattaforma né lo studio si erano ancora espressi al riguardo. Ora arrivano le dichiarazioni di Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, che agli investitori ha assicurato che la pre-produzione della terza stagione è in corso, già dall'inizio di quest'anno, e che il suo arrivo in tv è fissato a un anno da oggi, ovvero a dicembre del 2021.

The Mandalorian: In arrivo due spin-off

Le belle notizie non finiscono qui, perché la macchina è già in moto per espandere ulteriormente l'affascinante universo nell'universo creato dalla serie di Jon Favreau. Nello specifico, è stato annunciato l'arrivo di due spin-off: Ahsoka, incentrato su Ahsoka Tano, il personaggio interpretato da Rosario Dawson che tanto entusiasmo ha destato in occasione della sua recente introduzione, nella seconda stagione, e Rangers of the New Republic, anch'essa ambientata durante la timeline di The Mandalorian. Entrambe le nuove serie saranno prodotte da Favreau e Dave Filoni, quest'ultimo lo sceneggiatore e regista dell'episodio che ha presentato al pubblico la versione live-action dell'ex Jedi, nonché uno dei massimi esperti di Star Wars. I dettagli al momento sono pochissimi. È stato rivelato soltanto che Ahsoka sarà di fatto una miniserie mentre Rangers of the New Republic si intersecherà con storie future e culminerà in un grande evento.