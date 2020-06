The Mandalorian: Baby Yoda non era così carino nei primi concept art

News Serie TV

Jon Favreau mostra i bozzetti nell'ultimo episodio di Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian.

Mentre cresce l'attesa per la seconda stagione di The Mandalorian, la docuserie Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian rivela a sorpresa che Il Bambino, o Baby Yoda com'è stato ribattezzato dai fan, non era quell'adorabile creatura che tutti abbiamo imparato ad amare quando fu concepito. Anzi, era quasi inquietante.

The Mandalorian: L'idea iniziale dietro Baby Yoda

Nel quinto episodio della docuserie, rilasciato su Disney+ venerdì scorso, l'ideatore Jon Favreau mostra a un certo punto alcuni dei primi concept art per The Mandalorian, incluso uno della misteriosa creatura protetta da Mando (Pedro Pascal), ispirato in parte da un progetto cui il filmmaker aveva lavorato in passato, intitolato Gnomes & Goblins. "L'idea era che il viso non fosse molto espressivo, ma che tutto dipendesse dagli occhi che ti fissavano e dalle orecchie che si muovevano. Era qualcosa che volevo provare", spiega Favreau. Tuttavia, dopo una raffica di riprese iniziali, i produttori si sono resi conto che "alcune erano molto carine, mentre altre erano proprio brutte". E una parte di quello che non funzionava aveva a che fare con "le proporzioni sbagliate".

Come Baby Yoda è diventato Baby Yoda

Le cose hanno preso una piega diversa quando Favreau ha messo gli occhi su un'immagine di Baby Yoda realizzata da Chris Alzmann (in alto), rimanendone incantato. "I suoi occhi erano un po' strani, sembravano fuoriuscire un po'... ma lo abbiamo trovato affascinante e questo è diventato l'aspetto su cui eravamo tutti d'accordo. Ci siamo detti: 'Questo va bene. Questo va bene'".

Mentre da qualche settimana circolano delle voci secondo cui una terza stagione di The Mandalorian sarebbe già in lavorazione, ricordiamo che la seconda sarà disponibile su Disney+ da ottobre. Nel frattempo, chi non avesse ancora visto il ciclo inaugurale della prima serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars potrà recuperarlo in qualsiasi momento sullo stesso servizio di video in streaming.