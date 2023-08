The Mandalorian 4 diventa direttamente un film? L'indiscrezione

News Serie TV

Lo sciopero di attori e sceneggiatori preoccupa Lucasfilm che, secondo rumor, starebbe pensando di far confluire le trame della quarta stagione di The Mandalorian nel film di Dave Filoni dedicato al 'Mandoverso'.

La quarta stagione di The Mandalorian arriva sul grande schermo? Il sito MakingStarWars, citando una fonte vicina a Lucasfilm, sostiene che le avventure di Din Djarin e dei mandaloriani potrebbero continuare in un lungometraggio piuttosto che in quarto ciclo di episodi in streaming su Disney+. Il motivo, come è facile immaginare, è lo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood che sta inevitabilmente rallentando i lavori e che non permetterebbe ai produttori esecutivi Dave Filoni e Jon Favreau di lavorare alla quarta stagione della serie di Star Wars. Tutte le storie di The Mandalorian andrebbero così a confluire nel lungometraggio precedentemente annunciato e diretto da Dave Filoni. Per il momento, tuttavia, sottolineiamo che si tratta solo di un'indiscrezione non confermata né da Disney né da Lucasfilm.

The Mandalorian 4 ci sarà?

Ancora prima dell'uscita della terza stagione di The Mandalorian, Jon Favreau aveva rassicurato i fan dicendo di aver già scritto la quarta. "Dobbiamo sapere dove andare a parare per raccontare una storia completa. Quindi, l'avevamo pianificata, Dave [Filoni] e io. E poi lentamente scrivi ciascuno episodio. L'ho scritta durante la post-produzione, perché tutto deve sembrare una continuazione e una storia completa", aveva dichiarato. Queste dichiarazioni, però, risalgono a prima dello sciopero WGA e SAG-AFTRA. L'agitazione in corso sta inevitabilmente rivoluzionando i piani.

Star Wars: Cosa sappiamo sul film di Dave Filoni

Le storie di The Mandalorian potrebbero finire nel film diretto da Dave Filoni, uno dei tre nuovi lungometraggi annunciati durante lo Star Wars Celebration. Il progetto è stato concepito per esplorare in particolare il presente del franchise e le conseguenze di quanto raccontato in The Mandalorian e nelle altre serie ambientate durante l'era della Nuova Repubblica (The Book of Boba Fett, Ahsoka - in arrivo il 23 agosto su Disney+ - ma anche la prossima Skeleton Crew). Il film in questione, sembre secondo rumor, dovrebbe uscire dopo quello dedicato a Rey che crea un nuovo ordine Jedi.

I dettagli su questo progetto sono ancora in gran parte sotto chiave ma, stando alle dichiarazioni di Filoni a Empire, potrebbe essere basato su L'erede dell'Impero, un classico romanzo di Star Wars scritto da Timothy Zahn che segue il Grandammiraglio Thrawn (che in Ahsoka avrà il volto di Lars Mikkelsen) mentre prende il controllo della Galassia dopo la scomparsa di Darth Sidious e Darth Vader.