The Mandalorian 3: Pedro Pascal senza elmo sulla copertina di Empire è un indizio sulla trama della terza stagione?

Nei nuovi episodi della serie ambientata nell'universo di Star Wars, in arrivo il 1° marzo su Disney+, il mandaloriano Din Djarin si mostrerà sempre senza il suo caratteristico elmo? Ecco cosa sappiamo.

Mancano poco più di due settimane all'uscita della terza stagione di The Mandalorian su Disney+ e c'è sicuramente molta curiosità sulla trama dei nuovi episodi, solo accennata dal servizio di video in streaming. Una nuova foto promozionale, apparsa in anteprima sulla copertina del magazine Empire, potrebbe però dirci di più. Cosa ha di particolare? Per la prima volta il protagonista Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, si mostra senza il suo caratteristico elmo nei materiali promozionali della serie. Forse significa che nella terza stagione lo vedremo più spesso senza questo dettaglio che, come abbiamo imparato, è un elemento distintivo della cultura mandaloriana.

The Mandalorian, Pedro Pascal senza elmo in una foto promozionale: Cosa significa?

Nella terza stagione di The Mandalorian continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito al suo piccolo amico verde Grogu, che nello spin-off The Book of Boba Fett ha deciso di seguirlo e rinunciare al suo addestramento jedi. I due, ora, sfrecciano a bordo del caccia stellare Naboo N-1 verso Mandalore, il pianeta natale di Din Djarin.

Nella foto che vediamo sulla copertina di Empire Din Djarin posa accanto a Grogu e a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), leader mandaloriana che sta cercando di reclamare il trono di Mandalore e a cui lui aveva promesso aiuto. Il protagonista impugna la Darksaber, l'arma tradizionale rivendicata dal legittimo sovrano di Mandalore, di cui era entrato accidentalmente in possesso nella seconda stagione. Come sappiamo, Din aveva già di fatto trasgredito al credo mandaloriano che impone di non mostrare mai il proprio volto togliendosi l'elmo: abbiamo infatti visto il suo volto una volta durante la prima stagione e due volte nella stagione 2. In seguito si era pentito e aveva deciso di riparare ai suoi errori nel tentativo di essere riaccettato dai suoi compagni.

Bo-Katan sarà alleata o nemica?

La nuova foto, tuttavia, potrebbe suggerire che nella terza stagione vedremo il personaggio di Pedro Pascal più spesso senza elmo. Significa che Din aderirà alla fazione di Bo-Katan, una setta che - al contrario del credo mandaloriano tradizionale - si mostra orgoliosamente senza elmo? Difficile capire, fin da ora, se Bo-Katan sarà una nemica o un'alleata del Mandaloriano nei nuovi episodi, ma di certo ricoprirà un ruolo importante.

Nell'attesa di scoprire tutto dal prossimo 1° marzo, qui sotto vi riproponiamo il trailer ufficiale della terza stagione di The Mandalorian.