The Mandalorian 2: Uno spettacolare nuovo trailer in attesa del 30 ottobre

Tutto pronto per il ritorno su Disney+ dell'amata prima serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars. L'appuntamento è fissato per il 30 ottobre.

Dopo i sette Emmy vinti, incluso per i migliori effetti speciali, The Mandalorian sta per tornare in tv - finalmente! - con i nuovi episodi della seconda stagione, dal 30 ottobre su Disney+. Nell'attesa, il servizio di video in streaming ha diffuso un nuovo trailer delle prossime avventure di Mando e del Bambino in giro per l'universo di Star Wars.

The Mandalorian: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Della seconda stagione di The Mandalorian sappiamo che vedrà il Mandaloriano di Pedro Pascal e il ribattezzato Baby Yoda continuare il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell'era tumultuosa dopo il crollo dell'Impero Galattico, il tutto con l'unico fine di trovare la "specie" di quest'ultimo, ovviamente cercando di tenersi un passo avanti rispetto al malvagio Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Dalla nuova clip apprendiamo nel frattempo che il Razor Crest atterrerà su un pianeta ghiacciato e che Mando si riunirà con Cara Dune (Gina Carano) e Greef Karga (Carl Weathers).

Numerose le aggiunte al cast. Timothy Olyphant (Justified) interpreterà Cobb Vanth, un ex schiavo che ha acquisito l'armatura mandaloriana di Boba Fett. Temuera Morrison (interprete di Jango Fett ne L'attacco dei cloni) sarà lo stesso Boba Fett, mentre Rosario Dawson (Luke Cage) ha ottenuto il ruolo di Ahsoka Tano, l'ex apprendista Jedi di Anakin Skywalker. Michael Biehn (Gli Sbandati) vestirà i panni di un misterioso cacciatore di taglie legato al passato di Mando, e Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) di Bo-Katan Kryze, la mandaloriana da lei stessa doppiata nella serie animata Star Wars: The Clone Wars.