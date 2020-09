The Mandalorian 2: Ecco le prime foto della nuova stagione

News Serie TV

La serie di fantascienza tornerà su Disney+ con la seconda stagione il 30 ottobre.

Quello con la seconda stagione di The Mandalorian è senz'altro uno degli appuntamenti più caldi dell'autunno per gli appassionati di fantascienza e serie tv. Mentre tra pochi giorni scopriremo se la prima serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars vincerà l'Emmy, l'appuntamento su Disney+ è fissato per il 30 ottobre. Nel frattempo, Entertainment Weekly, che al pistolero solitario interpretato da Pedro Pascal e al Bambino (ribattezzato dai fan Baby Yoda) ha dedicato la cover story del suo nuovo numero in edicola, ne ha diffuso le prime foto ufficiali.

The Mandalorian: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Se il ciclo inaugurale è servito a introdurre l'ambientazione e specificatamente il personaggio di Mando, la seconda stagione si contraddistinguerà per la sua narrazione più ambia e per certi versi complessa. Come ha anticipato Jon Favreau, molto di questo dipenderà dall'introduzioni di diversi nuovi personaggi. "Le storie diventano meno isolate" ha detto l'ideatore, aggiungendo che "ogni episodio ha un suo aroma". Il regista e produttore esecutivo Dave Filoni ha aggiunto: "Tutto diventa più grande, la posta in gioco aumenta, ma anche la storia tra il Bambino e il Mandaloriano si sviluppa in un modo che penso piacerà al pubblico". Per quanto riguarda l'approccio e l'ispirazione, Favreau ha parlato di un titolo alquanto noto. "Quando introduci altri personaggi, si ha l'opportunità di seguire diverse trame", ha spiegato. "Il mondo è stato davvero affascinato da Il Trono di Spade e da come si sia evoluta man mano che i personaggi seguivano trame diverse - è stato molto interessante per me come parte di quel pubblico".

Pascal, che di GOT è stato un attore, ha detto di aspettarsi che Mando affronti una serie di ostacoli che metteranno a dura prova la sua lealtà paterne nei confronti del suo protetto, mentre il cacciatore di taglie e il Bambino continuano la loro ricerca. "Ripartiamo subito dopo la prima stagione e lo vediamo addentrarsi in un territorio molto pericoloso", ha anticipato. "È un viaggiatore che non sa cosa aspettarsi - non sa cosa succederà, non sa quanto o come proteggere al meglio il Bambino. Non sappiamo fino a che punto si spingerà per riuscirci, e devono trovare nuovi modi per superare i limiti". Anche le motivazioni di Mando sono in gran parte oscure. "Momento dopo momento, ha a che fare con la domanda: 'Cosa vuoi?'", ha continuato Pascal. "Non è chiaro né a lui né a me". Filoni ha aggiunto: "Pensiamo di sapere come reagiranno i personaggi, ma può essere sorprendente vedere come lo faranno".