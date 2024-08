The Madison: Patrick J. Adams confermato nel nuovo spin-off di Yellowstone

News Serie TV

Confermate le indiscrezioni anche sulla presenza di Beau Garrett ed entrano nel cast anche Elle Chapman e Amiah Miller.

È ufficiale: l'ex star di Suits Patrick J. Adams metterà da parte il completo elegante per recitare in The Madison, lo spin-off di Yellowstone ambientato ai giorni nostri e precedentemente noto anche con il titolo 2024. Insieme a lui, entrano ufficialmente nel cast anche Elle Chapman (Non così vicino), Beau Garrett (The Good Doctor) e Amiah Miller (My Best Friend's Exorcism). Tutti raggiungono la precedentemente annunciata Michelle Pfeiffer, coinvolta come protagonista e produttrice esecutiva insieme al patron del franchise Taylor Sheridan.

La trama e l'ambientazione di The Madison

The Madison vedrà Pfeiffer calarsi nei panni di Stacy Clyburn, una ricca matriarca che, insieme alla sua famiglia, lascia New York City e si dirige verso il Montana (dove si svolgono le vicende di Yellowstone), più precisamente nella valle del fiume Madison, in seguito alla tragica morte del marito e del cognato in un incidente aereo. Secondo Paramount Network, che la proporrà negli Stati Uniti, la serie sarà "uno studio sincero sul dolore e i sui legami umani". Si tratta del primo spin-off di Yellowstone ambientato ai giorni nostri dopo 1883 e 1923 e, di fatto, sarà un sequel collocato dopo le vicende del finale della serie madre che andrà in onda il prossimo novembre negli Stati Uniti e in Italia su Sky e in streaming su NOW.

The Madison: I ruoli dei nuovi ingressi nel cast

Del coinvolgimento di Adams e di Garrett si vociferava da qualche settimana (nessuna conferma per il momento, invece, della presenza di Kurt Russell di Monarch: Legacy of Monsters di cui pure si parlava). Patrick J. Adams interpreterà Russell McIntosh, un giovane banchiere d'investimento che "ha seguito il percorso di vita che gli era stato assegnato fin dall'inizio", secondo la descrizione del suo personaggio. Chapman reciterà al fianco di Adams nel ruolo di Paige McIntosh, descritta come una "donna un po' egocentrica che si concede uno stile di vita lussuoso a New York, garantito dai suoi genitori e dal marito banchiere d'investimento". Nel frattempo, Garrett ricoprirà il ruolo di Abigail Reese, una "newyorkese resiliente e sarcastica, madre di due figli da poco divorziata", mentre Miller interpreta la figlia maggiore Bridgette.