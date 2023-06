The Lost Flowers of Alice Hart: Data di uscita e primo trailer della serie di Prime Video con Sigourney Weaver

News Serie TV

La serie drammatica si basa sul romanzo dell'australiana Holly Ringland Ascolta i fiori dimenticati.

L'attesa sta per finire, finalmente. Oltre due anni dopo l'ordine a Prime Video, The Lost Flowers of Alice Hart, la serie con la candidata all'Oscar Sigourney Weaver (Aliens, Avatar) basata sul romanzo di Holly Ringland Ascolta i fiori dimenticati, si mostra in un primo trailer che ne annuncia la data di uscita: il 4 agosto con i primi tre episodi e poi un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al 1° settembre.

La trama e il cast di The Lost Flowers of Alice Hart

Scritta da Sarah Lambert (Love Child) e diretta interamente da Glendyn Ivin (Gallipoli), The Lost Flowers of Alice Hart racconta una storia di resilienza femminile, amicizia e capacità di superare le tragedie ambientata nel paesaggio naturale mozzafiato dell'Australia e incentrata su Alice, che all'età di 9 anni viene portata nella fattoria di sua nonna June (Weaver), dove si coltivano fiori, dopo che i suoi genitori muoiono in un misterioso incendio. Mentre Alice cresce in questo luogo dove scopre che si nascondono segreti su di lei e sul passato della sua famiglia, il suo viaggio raggiunge un apice emotivo quando si ritrova a lottare per la sua vita contro un uomo che ama.

Alice Hart ha il volto di Alyla Browne (Nine Perfect Strangers) nella versione fanciullesca e di Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead, Saint X) in quella più adulta. Il resto del cast include Asher Keddie (Nine Perfect Strangers), Leah Purcell (Wentworth), Frankie Adams (The Expanse), Charlie Vickers (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), Alexander England (Affari segreti di damigelle), Sebastián Zurita (Come sopravvivere da single), Tilda Cobham-Hervey (I Am a Woman) e Xavier Samuel (Elvis).