The Long Night: Annunciate 8 aggiunte al cast del prequel de Il Trono di Spade

Dopo l'ingaggio dei famosi Naomi Watts e Josh Whitehouse, otto giovani attori in ascesa hanno firmato con HBO per un ruolo regolare in The Long Night (titolo provvisorio), spin-off prequel de Il Trono di Spade del quale la rete via cavo ha ordinato la produzione dell'episodio pilota.

Si tratta di Naomi Ackie (prossimamente al cinema con Star Wars: Episodio IX, a sinistra nella foto), Jamie Campbell Bower (Will, a destra), Toby Regbo (Reign), Ivanno Jeremiah (Humans), Georgie Henley (Le cronache di Narnia), Denise Gough (The Fall), Sheila Atim (Harlots) e Alex Sharp (Fino all'osso). Nessun dettaglio dei personaggi che interpreteranno è disponibile al momento, mentre è stato annunciato che la regia dell'episodio è stata affidata a S.J. Clarkson, in passato dietro la macchina da presa di The Defenders, Dexter e Heroes. Lei ne sarà anche la produttrice esecutiva con la sceneggiatrice Jane Goldman e George R. R. Martin.

Ambientata 5,000 anni prima le vicende de Il Trono di Spade, la cui ottava stagione in onda da aprile sarà l'ultima, la potenziale serie racconterà il declino del mondo dall'Età d'oro degli Eroi al suo momento più buio - la Lunga Notte (un inverno durato una generazione) e la più grande guerra contro gli Estranei. "Dai raccapriccianti segreti della storia di Westeros alle vere origini degli Estranei, ai misteri del Continente Orientale, alla leggenda degli Stark... questa non è la storia che pensiamo di conoscere", recita la descrizione ufficiale.