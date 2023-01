The Last Thing He Told Me: Data e prime foto della miniserie con Jennifer Garner

News Serie TV

Basata sul romanzo di successo scritto da Laura Dave, la miniserie è prodotta da Reese Witherspoon.

Al press tour invernale della Television Critics Association, Apple TV+ ha annunciato che The Last Thing He Told Me, attesa miniserie con Jennifer Garner basata sul romanzo di successo di Laura Dave in Italia pubblicato con il titolo L'ultima cosa che mi ha detto, sarà disponibile in streaming dal 14 aprile, ogni venerdì con un nuovo episodio (due la prima settimana) fino al 19 maggio. Inoltre, la piattaforma ne ha diffuso le prime foto ufficiali.

The Last Thing He Told Me: La trama e il resto del cast

Scritta dall'autrice del libro insieme con il marito Josh Singer, sceneggiatore premio Oscar per Il caso Spotlight, The Last Thing He Told Me segue la veterana di Alias nei panni di Hannah, una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey (Angourie Rice, Omicidio a Easttown) per scoprire la verità sul motivo per cui suo marito è misteriosamente scomparso.

Il resto del cast include la star de Il Trono di Spade Nikolaj Coster-Waldau nei panni del marito di Hannah, oltre a Aisha Tyler (Criminal Minds), Augusto Aguilera (Promised Land), Geoff Stults (Enlisted) e John Harlan Kim (9-1-1). Garner è anche la produttrice esecutiva della miniserie con Dave, Singer e Reese Witherspoon.