The Last of Us: Una Serie TV basata sul famoso videogame in sviluppo a HBO

Il progetto è nelle mani di Craig Mazin, l'ideatore della miniserie di successo Chernobyl.

La rete americana HBO, la stessa dietro le serie di successo Watchmen, Il Trono di Spade e Westworld, ha riunito le forze con l'ideatore di Chernobyl Craig Mazin per lo sviluppo di The Last of Us, serie basata sull'omonimo videogame post-apocalittico di Naughty Dog per PlayStation. Il progetto sta coinvolgendo anche Neil Druckmann, l'autore e direttore creativo del franchise, in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo.

The Last of Us racconta la storia di Joel, un contrabbandiere che si ritrova a scortare un'adolescente di nome Ellie attraverso un'America post-apocalittica, il risultato della diffusione di un fungo parassita che ha finito con l'infettare anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Il gioco ha ricevuto numerosi riconoscimenti, incluso il Writers Guild of America Award per la migliore sceneggiatura in un videogame.

Una co-produzione tra Sony Pictures Television e PlayStation Productions, l'adattamento si avvarrà altresì della produzione esecutiva di Carolyn Strauss, per HBO già dietro le quinte delle premiatissime Chernobyl e Il Trono di Spade, e del presidente di Naughty Dog Evan Wells.