The Last of Us: Un'anteprima dell'attesa serie tv in un promo di HBO Max

News Serie TV

Il drama con Pedro Pascal e Bella Ramsey basato sul famoso videogioco omonimo è uno dei titoli di punta della prossima stagione di HBO.

Uno degli adattamenti televisivi più attesi di sempre sta per arrivare. Bisognerà aspettare ancora qualche mese per The Last of Us, la serie live-action basata sul famoso omonimo videogioco che conta migliaia di appassionati in tutto il mondo. Non c'è l'indicazione di una data (c'è un generico "il prossimo anno"), ma HBO scalda i motori svelando la primissima clip della serie in un promo rilasciato in occasione del debutto dello spin-off de Il Trono di Spade House of the Dragon.





La trama di The Last of Us

Scritta da Craig Mazin (il creatore di Chernobyl) insieme con l'autore e direttore creativo del franchise Neil Druckmann, The Last of Us è ambientata due decenni dopo la fine del mondo così come lo conosciamo a causa di un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Joel (Pedro Pascal, The Mandalorian), un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie (Bella Ramsey, Il Trono di Spade), un'orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato e che rappresenta l'ultima speranza per l'umanità, da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che comincia come un piccolo e semplice incarico diventa presto un viaggio brutale e straziante attraverso un'America irriconoscibile. Un'avventura durante la quale i due scopriranno di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza.

Una scena in anteprima e il cast

Il video che vedete sopra anticipa diversi ritorni e alcune novità che usciranno negli Stati Uniti su HBO e HBO nei prossimi mesi. Verso la fine mostra anche i protagonisti di The Last of Us Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei rispettivi personaggi, Joel e Ellie. "Tutti quelli di cui mi sono presa cura sono morti o mi hanno lasciato", dice Ellie. "Non hai idea di cosa sia la perdita", risponde il duro Joel. Vediamo poi per la prima volta anche Nick Offerman (Parks and Recreation) nei panni di Bill, un sopravvissuto che vive in una piccola città isolata in cui arrivano Joel ed Ellie. Fanno parte del cast anche Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) con il ruolo di Tommy, Merle Dandridge (Station 19) della leader di un gruppo di resistenza Marlene, Nico Parker (The Third Day) di Sarah, Murray Bartlett (The White Lotus) di Frank, Jeffrey Pierce (Bosch) di Perry, Storm Reid (Euphoria) di Riley e Anna Torv (Fringe) di Tess.