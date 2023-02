The Last of Us: Sul set era vietata la parola "zombie", ecco perché

News Serie TV

Il direttore della fotografia di The Last of Us, Eben Bolter, ha raccontato che durante le riprese nessuno poteva usare "la parola con la z" per riferirsi alla serie, ma c'è un motivo.

Non vi azzardate a chiamare The Last of Us una serie sugli zombie. A HBO potrebbero prendersela davvero. Eben Bolter, il direttore della fotografia che ha girato quattro episodi della prima stagione, ha raccontato a The Credits che riferirsi alla serie chiamandola "zombie drama" o anche semplicemente usare la parola "zombi" sul set per indicare i cosiddetti infetti era severamente vietato sul set.

The Last of Us: Perchè è sbagliato chiamarlo "zombie drama"

"Non ci è stato permesso di dire la parola con la Z sul set", ha detto Bolter. "Era una specie di parola vietata. Bisognava chiamarli gli Infetti. Non siamo una serie sugli zombie. Certo, c'è tensione e spavento, ma lo show riguarda i nostri personaggi; gli Infetti sono un ostacolo con cui devono fare i conti", ha precisato il direttore dela fotografia. L'attenzione, quindi, doveva restare sui sopravvissuti, non sugli Infetti che sono solo incidenti di percorso.

Infetti, non zombi: Tutta una questione di trucco

Il drama post-apocalittico si svolge due decenni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa di un fungo parassita (Cordyceps) che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Nel mondo di The Last of Us, la popolazione umana è stata distrutta da questo fungo che mangia letteralmente il cervello. Sebbene i non morti si comportino in modo simile agli zombi, hanno un aspetto completamente diverso a causa del fungo che trasforma i loro corpi e sono anche diversi tra loro in base allo stadio dell'infezione in cui si trovano. Il comparto del trucco prostetico ha fatto un lavoro gigantesco per ricoprire di radici e funghi gli stuntman che vediamo nella serie differenziandoli, in particolare, tra "clicker" (quelli che si trovano al terzo stadio dell'infezione ed emettono un suono simile a un clic) e "bloater" (quelli che si trovano al quarto stadio dell'infezione, il più raro e più pericoloso). Un bloater lo abbiamo visto recentemente nel quinto episodio della serie.