The Last of Us rinnovata per una terza stagione, prima del debutto della seconda

News Serie TV

HBO rinnova la serie di successo The Last of Us per una terza stagione, a pochi giorni dal debutto della seconda, in Italia su Sky e in streaming su NOW.

A pochi giorni dal debutto dell'attesissima seconda stagione, il drama post-apocalittico di HBO The Last of Us, adattamento del popolare videogioco omonimo di Naughty Dog per PlayStation, ottiene il rinnovo per un terzo ciclo di episodi. Una notizia che non giunge inaspettata, e non solo per il successo di pubblico e critica della serie: sin dalla primavera del 2023, dopo la conclusione del ciclo inaugurale, gli ideatori Craig Mazin e Neil Druckmann avevano fatto sapere che la sola seconda stagione non sarebbe bastata per coprire gli eventi di The Last of Us Parte II, sequel del primo gioco.

The Last of Us avrà una terza stagione: Il commento degli ideatori

"Abbiamo affrontato la seconda stagione con l'obiettivo di creare qualcosa di cui poter essere orgogliosi", ha dichiarato Mazin in un comunicato. "Il risultato finale ha superato anche i nostri obiettivi più ambiziosi, grazie alla nostra continua collaborazione con HBO e al lavoro impeccabile del nostro cast e della nostra troupe senza eguali. Non vediamo l'ora di continuare la storia di The Last of Us con la terza stagione!". Druckmann ha aggiunto: "Vedere The Last of Us realizzata in modo così splendido e fedele è stato un momento memorabile della mia carriera, e sono grato per l'entusiastico e travolgente supporto dei fan. Gran parte di questo successo è dovuto al mio complice, Craig Mazin, alla nostra collaborazione con HBO e al nostro team a PlayStation Productions. A nome di tutti noi di Naughty Dog, del nostro cast e della troupe, grazie di cuore per averci concesso questa opportunità. Siamo entusiasti di offrirvi altro di The Last of Us".

Ambientata in un mondo devastato da una pandemia causata da un fungo parassita che ha infettato gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose, in Italia The Last of Us tornerà il 14 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio in contemporanea con gli Stati Uniti. La seconda stagione riprende il racconto 5 anni dopo gli ultimi, drammatici eventi della prima e vede i due protagonisti, Joel (interpretato da Pedro Pascal) e l'immune Ellie (Bella Ramsey), trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle prima di stabilirsi a Jackson, nel Wyoming.