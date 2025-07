The Last of Us perde uno dei suoi ideatori prima della stagione 3

News Serie TV

Il co-ideatore di The Last of Us Neil Druckmann lascia la guida creativa della serie tv basata sul suo popolare videogioco. Non contribuirà alla prossima, terza stagione.

The Last of Us dovrà fare a meno di Neil Druckmann dalla prossima, terza stagione. Il co-ideatore della serie di successo di HBO tratta dal suo videogioco omonimo (in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) ha annunciato di aver lasciato l'incarico di co-showrunner per concentrarsi su Naughty Dog, lo studio dedito allo sviluppo di videogiochi che gestisce. Resterà legato alla serie come produttore esecutivo. Tuttavia, non scriverà né dirigerà altri episodi. Craig Mazin, che lo ha affiancato negli ultimi anni, sarà ora da solo al timone dell'adattamento.

Neil Druckmann lascia la guida di The Last of Us: Il messaggio

"Ho preso la difficile decisione di rinunciare al mio coinvolgimento creativo in The Last of Us di HBO", ha dichiarato Druckmann attraverso un comunicato. "Con il lavoro sulla seconda stagione terminato, prima che inizi qualsiasi impegno significativo sulla terza, ora è il momento giusto per concentrarmi completamente su Naughty Dog e sui suoi progetti futuri, tra cui la scrittura e la regia del nostro entusiasmante prossimo gioco, Intergalactic: The Heretic Prophet, insieme alle mie responsabilità come manager dello studio e responsabile creativo".

"Co-ideare la serie è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera", ha aggiunto. "È stato un onore lavorare al fianco di Craig Mazin come produttore esecutivo, regista e sceneggiatore delle ultime due stagioni. Sono profondamente grato per l'approccio attento e la dedizione che il cast e la troupe di talento hanno dimostrato nell'adattamento di The Last of Us e nel proseguimento dell'adattamento di The Last of Us Parte II. Non vedo l'ora che HBO e PlayStation Productions continuino la storia di Ellie e Abby nella prossima stagione".

Subito dopo l'annuncio di Druckmann, anche Haley Gross, sceneggiatrice che ha contribuito a dare forma alla storia del secondo videogioco e che ha lavorato alla seconda stagione della serie tv, ha rivelato in un post su Instagram che non tornerà nel prossimo ciclo di episodi, così da potersi dedicare ad altri progetti. "Ho dei progetti davvero fantastici in vista che non vedo l'ora di condividere, ma per ora voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno dato vita al mondo di Ellie e Joel con tanta cura", ha scritto.

I ringraziamenti di Craig Mazin

"Creativamente, è stato un sogno lavorare con Neil e dare vita a un adattamento del suo brillante lavoro a HBO", ha dichiarato Mazin in risposta all'annuncio del collega. "Non avrei potuto chiedere un partner creativo più generoso. Da grande fan di Naughty Dog e del lavoro di Neil sui videogiochi, sono più che entusiasta di giocare il suo prossimo titolo. Mentre lui si concentra su questo, continuerò a lavorare con il nostro cast e la nostra troupe fantastici per offrire la serie che il nostro pubblico si aspetta. Siamo profondamente grati a Neil e Halley Gross per averci affidato l'incredibile storia di The Last of Us Parte II, e siamo altrettanto grati ai milioni di persone in tutto il mondo che ci seguono".