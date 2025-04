The Last of Us, Pedro Pascal sulla difficoltà di interpretare Joel: Mi ha messo in "una mentalità malsana"

News Serie TV

In attesa della seconda stagione di The Last of Us, Pedro Pascal spiega perché interpretare Joel lo ha messo in "una mentalità malsana".

In The Last of Us, mentre Joel affronta le complessità di un mondo sconvolto e reso pericolosissimo da una brutale pandemia che trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie, il suo interprete, Pedro Pascal, deve vedersela con la profonda complessità emotiva del personaggio, un uomo tormentato da traumi e fallimenti passati, inclusi quelli del ciclo inaugurale. In vista del debutto della seconda stagione, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 aprile, ogni lunedì con un nuovo episodio in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, il candidato all'Emmy ha spiegato a People qual è stato l'aspetto più difficile del tornare nei panni di Joel e perché questo lo ha messo in "una mentalità malsana".

The Last of Us: Pedro Pascal sulla difficoltà di interpretare Joel

"In questa esperienza, più di qualsiasi altra abbia mai avuto, è difficile per me separare ciò che i personaggi stanno passando da come questo mi fa sentire. In un modo che non è molto sano", ha detto Pascal. Nella seconda stagione, troveremo lui e Ellie (Bella Ramsey) a Jackson, la stessa comunità dove vivono Tommy e sua moglie Maria. Sono passati 5 anni da quando Joel ha mentito a Ellie sugli accadimenti all'ospedale e la vita è andata avanti per entrambi. Ben presto, però, si ritroveranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle.

"In un certo senso sento il dolore, quindi suppongo di essermi trovato in una mentalità malsana", ha continuato l'attore. "Penso che la narrazione sia catartica in molti modi, lo è sempre stata. È il modo in cui gli esseri umani hanno reso testimonianza alla vita". Ospite nel fine settimana di un evento di Deadline, Ramsey ha detto invece che c'è "sicuramente qualche dubbio" tra Ellie e Joel in questa stagione, "quindi penso che [questo] giochi un ruolo importante nel cambiamento nella relazione. È davvero difficile recitare la parte di chi è freddo nei suoi confronti... è sicuramente più triste. E continuerà a diventare sempre più triste e freddo... Quindi non vedo l'ora".