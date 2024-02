The Last of Us, Nick Offerman vince agli Independent Spirit Awards: "Non è una storia gay, è una storia d'amore"

News Serie TV

Miglior attore non protagonista in una serie agli Independent Spirit Awards con The Last Of Us, Nick Offerman difende il ruolo e l'importanza del racconto, parte dell'adattamento dell'omonimo videogioco Naughty Dog.

La serie HBO The Last of Us, adattamento dell'omonimo videogioco Naughty Dog, su quattro candidature agli Independent Spirit Awards, ha portato a casa due premi, tra cui quello per Nick Offerman come miglior attore non protagonista in una serie di fiction. Offerman interpreta Bill, un survivalista che aiuta i protagonisti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), ma il suo personaggio è stato approfondito nella serie tv dagli autori, donandogli una storia d'amore articolata con Frank, solo accennata fuori campo nel gioco.

Nick Offerman difende il suo Bill di The Last of Us: "Perché una storia gay? Perché si fanno domande così"

Il ruolo del survivalista Bill (Nick Offerman) nell'episodio "Long, Long Time" di The Last of Us, adattamento sotto forma di serie dell'omonimo videogioco targato Naughty Dog, è stato di molto espanso e approfondito da Craig Mazin e dallo sceneggiatore originale del gioco, Neil Druckmann. Se infatti la relazione che Bill aveva avuto con un tale "Frank" era solo accennata su Playstation (3/4/5) e PC, la puntata raccontava come si erano conosciuti e come avevano vissuto la loro storia d'amore nell'arco di vent'anni, dopo l'apocalisse. Inizialmente chiuso e paranoide, Bill si apriva alla vita quando scopriva l'anima gemella Frank, cesellato in modo più accurato dall'attore Murray Bartlett. L'azione, per quello che è diventato un vero e proprio minifilm a sé stante, si allontanava per un attimo dalle avventure di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), che ricordiamo riprenderanno con la seconda stagione nel 2025. Craig Mazin aveva spiegato la prevedibilmente contestata scelta: "L'idea era mostrare due persone che danno vita a una relazione, due persone molto diverse che hanno diverse idee dell'amore. E nel loro rapporto e nei loro due modi diversi di amare, introverso ed estroverso, creiamo un codice tematico per l'intera serie. Ogni rapporto che vediamo da quel momento in poi ti fa capire che c'è un po' di Bill e Frank in tutti noi."

Ritirando l'Independent Spirit Award come migliore non protagonista, successivo a un Emmy vinto come migliore guest star, Offerman ha detto:

Grazie all'HBO per aver avuto il coraggio di far parte di una tradizione narrativa davvero indipendente. Storie coraggiose. Quando mi arriva l'odio omofobico e dice: "Ma perché doveva essere proprio una storia gay?", rispondiamo: "Perché fate ancora domande così. Non è una storia gay, è una storia d'amore, stronzo!"