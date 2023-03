The Last of Us: Melanie Lynskey aveva vicino suo marito Jason Ritter, travestito da clicker

News Serie TV

La serie di successo ha da poco concluso il suo ciclo inaugurale. In Italia, gli ultimi tre episodi doppiati andranno in onda su Sky Atlantic e saranno disponibili in streaming su NOW lunedì 20 marzo.

Una simpatica curiosità dal set di The Last of Us. Un tweet rivela che l'attrice Melanie Lynskey, interprete nei bellissimi episodi 4 e 5 di Kathleen Coghlan, il durissimo capo della resistenza a Kansas City, ha condiviso il set della serie di successo di HBO con il marito Jason Ritter (Parenthood, Dion). Se non lo avete riconosciuto, non sentitevi in colpa: l'attore era ben camuffato da... clicker. Uno degli spaventosi zombie fungini che hanno annientato il movimento, a giudicare dalla foto condivisa sul social.

The Last of Us: Jason Ritter travestito da clicker

Ad averlo notato, in un video del dietro le quinte, è stata una spettatrice. L'immagine da lei catturata e condivisa su Twitter mostra Ritter mentre indossa o si spoglia del costume durante le riprese di una delle ultime scene dell'episodio 5, Resistere e sopravvivere. Lo si intuisce dalla casa alle sue spalle, che sembra essere la stessa dalla quale Joel (Pedro Pascal) ha "cecchinato" i mostri nel tentativo di trarre in salvo Ellie (Bella Ramsey) e i fratelli Henry e Sam (Lamar Johnson e Keivonn Montreal Woodard), favorendo la loro fuga. "Jason Ritter (nel dietro le quinte di The Last of Us) sul set come clicker? Melanie Lynskey, presumo che fosse la giornata del 'Porta tuo marito al lavoro'", ha scritto Kate.

Do I spy with my little eye @JasonRitter (in the The Last Of Us BTS) on set as a clicker…?@melanielynskey, gonna assume this was “Take Your Husband to Work” Day😎 pic.twitter.com/5YKSaLkHrI — kate (@karrotkate) March 14, 2023

Sposati dal 2020, Lynskey e Ritter hanno condiviso il set un'altra volta in passato. Nella miniserie crime Candy: Morte in Texas (in Italia disponibile su Disney+), l'attore ha vestito i panni di un poliziotto insieme con Justin Timberlake, il marito della co-star della Lynskey, Jessica Biel. Ritter sarà inoltre una delle guest star della stagione 2 di Yellowjackets, serie per la quale sua moglie ha ricevuto una nomination all'Emmy come miglior attrice protagonista in un drama. In Italia, quest'ultima sarebbe dovuta arrivare in contemporanea su Paramount+ questo mese, ma è stata rinviata insieme con Rabbit Hole, presumibilmente a causa di ritardi dovuti al recente sciopero dei doppiatori.